SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Martin GBP acc 1
Ka Fai Ho

Martin GBP acc 1

Ka Fai Ho
0 inceleme
38 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 619
Kârla kapanan işlemler:
1 167 (72.08%)
Zararla kapanan işlemler:
452 (27.92%)
En iyi işlem:
110.97 GBP
En kötü işlem:
-334.71 GBP
Brüt kâr:
4 087.76 GBP (249 293 pips)
Brüt zarar:
-4 066.98 GBP (236 326 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (64.63 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
148.56 GBP (6)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
99.43%
Maks. mevduat yükü:
31.10%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
739 (45.65%)
Satış işlemleri:
880 (54.35%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.01 GBP
Ortalama kâr:
3.50 GBP
Ortalama zarar:
-9.00 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-71.23 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-462.17 GBP (4)
Aylık büyüme:
-9.44%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
543.29 GBP
Maksimum:
1 126.36 GBP (43.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.62% (1 127.61 GBP)
Varlığa göre:
61.29% (922.10 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 363
USDCAD 292
AUDCAD 248
AUDNZD 232
EURGBP 159
NZDCAD 121
CADCHF 98
EURJPY 97
AUDUSD 3
GBPJPY 2
XAUUSD 1
NatGas 1
USDCHF 1
GBPAUD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -1.3K
USDCAD 363
AUDCAD 239
AUDNZD -146
EURGBP 201
NZDCAD 158
CADCHF 212
EURJPY 170
AUDUSD 28
GBPJPY 14
XAUUSD 7
NatGas 6
USDCHF 16
GBPAUD 28
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -25K
USDCAD 12K
AUDCAD 11K
AUDNZD -6K
EURGBP -2.4K
NZDCAD 12K
CADCHF 2.6K
EURJPY 5.2K
AUDUSD 616
GBPJPY 344
XAUUSD 696
NatGas 21
USDCHF 268
GBPAUD 973
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +110.97 GBP
En kötü işlem: -335 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +64.63 GBP
Maksimum ardışık zarar: -71.23 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 111
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.31 × 352
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 253
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
FPMarkets-Live
0.48 × 349
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.67 × 12
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICTrading-MT5-4
0.75 × 4
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
67 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.29 21:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 06:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 05:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 03:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 17:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 12:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 07:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 03:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 03:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 01:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.24 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.05 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.05 07:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.15 16:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.14 07:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.13 13:32
Share of trading days is too low
2025.01.13 13:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.13 01:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol