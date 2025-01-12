- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 619
Kârla kapanan işlemler:
1 167 (72.08%)
Zararla kapanan işlemler:
452 (27.92%)
En iyi işlem:
110.97 GBP
En kötü işlem:
-334.71 GBP
Brüt kâr:
4 087.76 GBP (249 293 pips)
Brüt zarar:
-4 066.98 GBP (236 326 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (64.63 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
148.56 GBP (6)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
99.43%
Maks. mevduat yükü:
31.10%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
739 (45.65%)
Satış işlemleri:
880 (54.35%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.01 GBP
Ortalama kâr:
3.50 GBP
Ortalama zarar:
-9.00 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-71.23 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-462.17 GBP (4)
Aylık büyüme:
-9.44%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
543.29 GBP
Maksimum:
1 126.36 GBP (43.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.62% (1 127.61 GBP)
Varlığa göre:
61.29% (922.10 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|363
|USDCAD
|292
|AUDCAD
|248
|AUDNZD
|232
|EURGBP
|159
|NZDCAD
|121
|CADCHF
|98
|EURJPY
|97
|AUDUSD
|3
|GBPJPY
|2
|XAUUSD
|1
|NatGas
|1
|USDCHF
|1
|GBPAUD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-1.3K
|USDCAD
|363
|AUDCAD
|239
|AUDNZD
|-146
|EURGBP
|201
|NZDCAD
|158
|CADCHF
|212
|EURJPY
|170
|AUDUSD
|28
|GBPJPY
|14
|XAUUSD
|7
|NatGas
|6
|USDCHF
|16
|GBPAUD
|28
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-25K
|USDCAD
|12K
|AUDCAD
|11K
|AUDNZD
|-6K
|EURGBP
|-2.4K
|NZDCAD
|12K
|CADCHF
|2.6K
|EURJPY
|5.2K
|AUDUSD
|616
|GBPJPY
|344
|XAUUSD
|696
|NatGas
|21
|USDCHF
|268
|GBPAUD
|973
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +110.97 GBP
En kötü işlem: -335 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +64.63 GBP
Maksimum ardışık zarar: -71.23 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.20 × 111
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 352
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.41 × 253
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
FPMarkets-Live
|0.48 × 349
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.75 × 4
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
İnceleme yok