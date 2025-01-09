SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Strike
Ida Bagus Jagatdhita Karana

Gold Strike

Ida Bagus Jagatdhita Karana
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
1 / 722 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 125%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
441
Kârla kapanan işlemler:
422 (95.69%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (4.31%)
En iyi işlem:
102.38 USD
En kötü işlem:
-44.42 USD
Brüt kâr:
1 263.10 USD (110 611 pips)
Brüt zarar:
-309.76 USD (28 988 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
105 (330.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
330.41 USD (105)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
31.76%
Maks. mevduat yükü:
1.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
21.46
Alış işlemleri:
441 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.08
Beklenen getiri:
2.16 USD
Ortalama kâr:
2.99 USD
Ortalama zarar:
-16.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-29.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.42 USD (1)
Aylık büyüme:
11.02%
Yıllık tahmin:
133.74%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
44.43 USD (3.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.23% (44.43 USD)
Varlığa göre:
22.78% (229.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDu 441
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDu 953
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDu 82K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +102.38 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 105
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +330.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.05.13 22:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 06:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 22:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 23:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 02:59
No swaps are charged
2025.05.06 02:59
No swaps are charged
2025.05.06 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 12:46
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 09:32
No swaps are charged on the signal account
2025.04.25 11:17
No swaps are charged
2025.04.25 11:17
No swaps are charged
2025.04.24 14:23
No swaps are charged on the signal account
2025.04.23 13:13
No swaps are charged
2025.04.23 13:13
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.04.21 05:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 01:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Strike
Ayda 30 USD
125%
1
722
USD
1K
USD
38
99%
441
95%
32%
4.07
2.16
USD
23%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.