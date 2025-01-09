- Büyüme
İşlemler:
425
Kârla kapanan işlemler:
405 (95.29%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (4.71%)
En iyi işlem:
101.94 USD
En kötü işlem:
-45.95 USD
Brüt kâr:
1 399.64 USD (113 373 pips)
Brüt zarar:
-388.47 USD (28 836 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
106 (365.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
365.48 USD (106)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
31.37%
Maks. mevduat yükü:
8.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
22.01
Alış işlemleri:
425 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.60
Beklenen getiri:
2.38 USD
Ortalama kâr:
3.46 USD
Ortalama zarar:
-19.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-29.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.95 USD (1)
Aylık büyüme:
21.38%
Yıllık tahmin:
259.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.05 USD
Maksimum:
45.95 USD (6.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.73% (45.10 USD)
Varlığa göre:
47.31% (236.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|425
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.m
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.m
|85K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +101.94 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 106
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +365.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Minimal Deposit 1000 $
Laverage 1 : 500
Ayda 30 USD
462%
2
1.5K
USD
USD
527
USD
USD
38
100%
425
95%
31%
3.60
2.38
USD
USD
47%
1:500