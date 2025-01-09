SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Fortune Choise
Dewa Ayu Putri Dewantari

Fortune Choise

Dewa Ayu Putri Dewantari
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
2 / 1.5K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 462%
Monex-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
425
Kârla kapanan işlemler:
405 (95.29%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (4.71%)
En iyi işlem:
101.94 USD
En kötü işlem:
-45.95 USD
Brüt kâr:
1 399.64 USD (113 373 pips)
Brüt zarar:
-388.47 USD (28 836 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
106 (365.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
365.48 USD (106)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
31.37%
Maks. mevduat yükü:
8.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
22.01
Alış işlemleri:
425 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.60
Beklenen getiri:
2.38 USD
Ortalama kâr:
3.46 USD
Ortalama zarar:
-19.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-29.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.95 USD (1)
Aylık büyüme:
21.38%
Yıllık tahmin:
259.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.05 USD
Maksimum:
45.95 USD (6.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.73% (45.10 USD)
Varlığa göre:
47.31% (236.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.m 425
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.m 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.m 85K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +101.94 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 106
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +365.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Minimal Deposit 1000 $

Laverage 1 : 500

İnceleme yok
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 23:18
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 22:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 06:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 22:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 02:25
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 23:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:35
No swaps are charged
2025.05.02 10:35
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fortune Choise
Ayda 30 USD
462%
2
1.5K
USD
527
USD
38
100%
425
95%
31%
3.60
2.38
USD
47%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.