Eshak Mansur Mohammed

D GROUP POS

Eshak Mansur Mohammed
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 168%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
319
Kârla kapanan işlemler:
262 (82.13%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (17.87%)
En iyi işlem:
1 502.99 USD
En kötü işlem:
-654.13 USD
Brüt kâr:
22 203.30 USD (150 144 pips)
Brüt zarar:
-8 776.51 USD (136 080 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (4 981.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 372.85 USD (14)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
2.67
Alış işlemleri:
134 (42.01%)
Satış işlemleri:
185 (57.99%)
Kâr faktörü:
2.53
Beklenen getiri:
42.09 USD
Ortalama kâr:
84.75 USD
Ortalama zarar:
-153.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-5 032.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 032.36 USD (10)
Aylık büyüme:
-7.68%
Yıllık tahmin:
-93.20%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 032.36 USD (32.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.70% (5 032.36 USD)
Varlığa göre:
44.73% (2 247.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 54
EURNZD 52
GBPNZD 47
AUDCHF 46
EURAUD 45
CHFJPY 44
CADJPY 31
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 5.3K
EURNZD 2.3K
GBPNZD 4.3K
AUDCHF 1.1K
EURAUD 1.8K
CHFJPY -2.3K
CADJPY 962
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 14K
EURNZD 18K
GBPNZD 28K
AUDCHF 9.2K
EURAUD 3.7K
CHFJPY -71K
CADJPY 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 502.99 USD
En kötü işlem: -654 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +4 981.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 032.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
This position trading account combines ADR and RSI strategies, managing 7 currency pairs within Group D: GBPUSD, EURAUD, EURNZD, GBPNZD, AUDCHF, CADJPY, and CHFJPY. 

The minimum deposit is $2,500.

İnceleme yok
2025.04.10 21:13
No swaps are charged on the signal account
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
2025.03.14 03:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.13 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 21:36
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 17:17
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 12:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 08:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 17:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 15:01
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 13:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 22:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 15:57
No swaps are charged on the signal account
2025.02.28 13:51
No swaps are charged
2025.02.28 13:51
No swaps are charged
2025.02.21 22:21
No swaps are charged on the signal account
2025.02.13 03:35
No swaps are charged
2025.02.13 03:35
No swaps are charged
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.