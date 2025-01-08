SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / C GROUP POS
Eshak Mansur Mohammed

C GROUP POS

Eshak Mansur Mohammed
0 inceleme
Güvenilirlik
39 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 159%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
313
Kârla kapanan işlemler:
272 (86.90%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (13.10%)
En iyi işlem:
524.19 USD
En kötü işlem:
-286.68 USD
Brüt kâr:
12 399.89 USD (124 574 pips)
Brüt zarar:
-1 477.77 USD (35 423 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (357.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 258.12 USD (12)
Sharpe oranı:
0.67
Alım-satım etkinliği:
99.69%
Maks. mevduat yükü:
2.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
19.98
Alış işlemleri:
149 (47.60%)
Satış işlemleri:
164 (52.40%)
Kâr faktörü:
8.39
Beklenen getiri:
34.89 USD
Ortalama kâr:
45.59 USD
Ortalama zarar:
-36.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-546.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-546.54 USD (2)
Aylık büyüme:
13.07%
Yıllık tahmin:
158.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
546.54 USD (4.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.33% (546.54 USD)
Varlığa göre:
13.26% (6 712.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 57
AUDUSD 53
GBPJPY 44
EURCHF 42
AUDJPY 42
NZDCAD 38
EURCAD 37
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 1.5K
AUDUSD 3K
GBPJPY 1.1K
EURCHF 1K
AUDJPY 1.4K
NZDCAD 1.2K
EURCAD 1.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 15K
AUDUSD 11K
GBPJPY 17K
EURCHF 10K
AUDJPY 17K
NZDCAD 9.5K
EURCAD 11K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +524.19 USD
En kötü işlem: -287 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +357.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -546.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteFinanceVC-Live-03
0.14 × 36
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Focused on ADR and RSI strategies, this position trading signal trades 7 currency pairs within Group C: AUDUSD, NZDCAD, EURCAD, AUDJPY, EURCHF, GBPJPY, and USDCHF, ensuring equal risk distribution. 

A minimum deposit of $2,500 is required.
İnceleme yok
2025.04.16 21:42
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 12:31
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged
2025.03.27 11:13
No swaps are charged on the signal account
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.13 03:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.11 09:19
No swaps are charged on the signal account
2025.03.05 12:02
No swaps are charged
2025.03.05 12:02
No swaps are charged
2025.03.03 02:19
No swaps are charged on the signal account
2025.02.28 13:51
No swaps are charged
2025.02.28 13:51
No swaps are charged
2025.02.26 19:47
No swaps are charged on the signal account
2025.02.22 06:10
No swaps are charged
2025.02.22 06:10
No swaps are charged
2025.02.11 11:22
No swaps are charged on the signal account
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.03 22:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
C GROUP POS
Ayda 30 USD
159%
0
0
USD
53K
USD
39
100%
313
86%
100%
8.39
34.89
USD
13%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.