- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
302
Kârla kapanan işlemler:
261 (86.42%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (13.58%)
En iyi işlem:
559.26 USD
En kötü işlem:
-456.17 USD
Brüt kâr:
13 103.79 USD (133 528 pips)
Brüt zarar:
-2 285.79 USD (39 085 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (1 253.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 314.64 USD (16)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
23.71
Alış işlemleri:
155 (51.32%)
Satış işlemleri:
147 (48.68%)
Kâr faktörü:
5.73
Beklenen getiri:
35.82 USD
Ortalama kâr:
50.21 USD
Ortalama zarar:
-55.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-266.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-456.17 USD (1)
Aylık büyüme:
7.01%
Yıllık tahmin:
85.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
456.17 USD (7.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.77% (456.17 USD)
Varlığa göre:
20.46% (4 092.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|49
|AUDJPY
|47
|EURCHF
|45
|AUDUSD
|44
|GBPJPY
|42
|NZDCAD
|40
|USDCHF
|35
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|2.2K
|AUDJPY
|1.1K
|EURCHF
|1.2K
|AUDUSD
|2.4K
|GBPJPY
|1.8K
|NZDCAD
|1.4K
|USDCHF
|666
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|18K
|AUDJPY
|18K
|EURCHF
|8.5K
|AUDUSD
|9.9K
|GBPJPY
|30K
|NZDCAD
|9.7K
|USDCHF
|-446
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +559.26 USD
En kötü işlem: -456 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 253.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -266.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Focused on market reversal opportunities, this account trades 7 currency pairs within Group C: AUDUSD, NZDCAD, EURCAD, AUDJPY, EURCHF, GBPJPY, and USDCHF, with equal risk exposure.
The minimum required balance is $2,500.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
136%
0
0
USD
USD
53K
USD
USD
39
100%
302
86%
100%
5.73
35.82
USD
USD
20%
1:500