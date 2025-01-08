SinyallerBölümler
Eshak Mansur Mohammed

Eshak Mansur Mohammed
0 inceleme
Güvenilirlik
39 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 136%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
302
Kârla kapanan işlemler:
261 (86.42%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (13.58%)
En iyi işlem:
559.26 USD
En kötü işlem:
-456.17 USD
Brüt kâr:
13 103.79 USD (133 528 pips)
Brüt zarar:
-2 285.79 USD (39 085 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (1 253.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 314.64 USD (16)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
23.71
Alış işlemleri:
155 (51.32%)
Satış işlemleri:
147 (48.68%)
Kâr faktörü:
5.73
Beklenen getiri:
35.82 USD
Ortalama kâr:
50.21 USD
Ortalama zarar:
-55.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-266.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-456.17 USD (1)
Aylık büyüme:
7.01%
Yıllık tahmin:
85.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
456.17 USD (7.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.77% (456.17 USD)
Varlığa göre:
20.46% (4 092.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 49
AUDJPY 47
EURCHF 45
AUDUSD 44
GBPJPY 42
NZDCAD 40
USDCHF 35
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 2.2K
AUDJPY 1.1K
EURCHF 1.2K
AUDUSD 2.4K
GBPJPY 1.8K
NZDCAD 1.4K
USDCHF 666
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 18K
AUDJPY 18K
EURCHF 8.5K
AUDUSD 9.9K
GBPJPY 30K
NZDCAD 9.7K
USDCHF -446
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +559.26 USD
En kötü işlem: -456 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 253.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -266.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteFinanceVC-Live-03
0.14 × 36
Focused on market reversal opportunities, this account trades 7 currency pairs within Group C: AUDUSD, NZDCAD, EURCAD, AUDJPY, EURCHF, GBPJPY, and USDCHF, with equal risk exposure. 

The minimum required balance is $2,500.
İnceleme yok
2025.03.13 10:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.12 20:00
No swaps are charged on the signal account
2025.02.07 11:31
No swaps are charged
2025.02.07 11:31
No swaps are charged
2025.02.03 00:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.02 22:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.13 11:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.13 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 11:28
No swaps are charged on the signal account
2025.01.08 23:32
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.01.08 23:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.08 23:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.