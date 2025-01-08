SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / A GROUP MRA
Eshak Mansur Mohammed

A GROUP MRA

Eshak Mansur Mohammed
0 inceleme
Güvenilirlik
39 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 158%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
309
Kârla kapanan işlemler:
268 (86.73%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (13.27%)
En iyi işlem:
899.97 USD
En kötü işlem:
-842.38 USD
Brüt kâr:
14 716.91 USD (124 013 pips)
Brüt zarar:
-3 156.93 USD (42 969 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (3 919.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 919.52 USD (58)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
7.45
Alış işlemleri:
155 (50.16%)
Satış işlemleri:
154 (49.84%)
Kâr faktörü:
4.66
Beklenen getiri:
37.41 USD
Ortalama kâr:
54.91 USD
Ortalama zarar:
-77.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-43.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 551.08 USD (2)
Aylık büyüme:
6.00%
Yıllık tahmin:
72.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.53 USD
Maksimum:
1 551.08 USD (10.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.21% (1 551.08 USD)
Varlığa göre:
26.69% (13 980.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 56
EURGBP 49
EURUSD 44
GBPAUD 44
NZDJPY 40
CADCHF 39
AUDNZD 37
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 2.5K
EURGBP 1.7K
EURUSD 3.9K
GBPAUD 2.7K
NZDJPY 1.1K
CADCHF 860
AUDNZD -1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 19K
EURGBP 8.6K
EURUSD 18K
GBPAUD 16K
NZDJPY 16K
CADCHF 7.4K
AUDNZD -3.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +899.97 USD
En kötü işlem: -842 USD
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3 919.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
Xlence-Real13
9.00 × 2
This trading signal uses a market reversal strategy, focusing on structure-breaking opportunities. 

It trades 7 currency pairs within Group A: AUDNZD, EURUSD, USDCAD, EURGBP, GBPAUD, CADCHF, and NZDJPY, with balanced risk exposure. 
A minimum deposit of $2,500 is required to copy this signal.
İnceleme yok
2025.03.13 10:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.27 11:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.27 10:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.13 14:57
No swaps are charged on the signal account
2025.01.08 23:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.08 23:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.