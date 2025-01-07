SinyallerBölümler
Lo Thi Mai Loan

EA Gold Isis Nas100

Lo Thi Mai Loan
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 133 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 36%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
703
Kârla kapanan işlemler:
527 (74.96%)
Zararla kapanan işlemler:
176 (25.04%)
En iyi işlem:
55.20 USD
En kötü işlem:
-69.70 USD
Brüt kâr:
3 288.80 USD (278 598 pips)
Brüt zarar:
-3 316.11 USD (289 044 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
69 (215.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
228.77 USD (31)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
5.89%
Maks. mevduat yükü:
14.48%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
-0.06
Alış işlemleri:
411 (58.46%)
Satış işlemleri:
292 (41.54%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
6.24 USD
Ortalama zarar:
-18.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-196.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-196.65 USD (7)
Aylık büyüme:
-1.95%
Yıllık tahmin:
-23.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
201.06 USD
Maksimum:
432.15 USD (81.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.32% (423.53 USD)
Varlığa göre:
8.24% (85.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 519
USTEC 174
US30 10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 448
USTEC -329
US30 -147
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 40K
USTEC -35K
US30 -15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +55.20 USD
En kötü işlem: -70 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +215.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -196.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live05
1.86 × 7
Axi-US17-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 5
Tradeview-Live
2.45 × 40
Exness-Real28
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
2.69 × 1022
RoboForex-ECN
2.69 × 154
ICMarketsSC-Live24
2.84 × 762
RoboForex-ECN-3
3.03 × 269
FusionMarkets-Live 2
3.25 × 233
ICMarketsSC-Live04
3.62 × 182
38 daha fazla...
Gold Isis EA + Diamond Titan EA + Nasdaq EA


İnceleme yok
2025.09.23 07:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 11:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 16:57
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.38% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 15:28
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.62% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 21:06
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.72% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.25 04:54
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.64% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 06:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 20:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 14:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 06:14
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.25 12:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 13:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 16:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.25 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 11:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.05 16:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.04 13:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA Gold Isis Nas100
Ayda 133 USD
36%
0
0
USD
1K
USD
38
100%
703
74%
6%
0.99
-0.04
USD
29%
1:500
