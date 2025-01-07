- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
703
Kârla kapanan işlemler:
527 (74.96%)
Zararla kapanan işlemler:
176 (25.04%)
En iyi işlem:
55.20 USD
En kötü işlem:
-69.70 USD
Brüt kâr:
3 288.80 USD (278 598 pips)
Brüt zarar:
-3 316.11 USD (289 044 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
69 (215.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
228.77 USD (31)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
5.89%
Maks. mevduat yükü:
14.48%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
-0.06
Alış işlemleri:
411 (58.46%)
Satış işlemleri:
292 (41.54%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
6.24 USD
Ortalama zarar:
-18.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-196.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-196.65 USD (7)
Aylık büyüme:
-1.95%
Yıllık tahmin:
-23.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
201.06 USD
Maksimum:
432.15 USD (81.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.32% (423.53 USD)
Varlığa göre:
8.24% (85.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|519
|USTEC
|174
|US30
|10
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|448
|USTEC
|-329
|US30
|-147
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|40K
|USTEC
|-35K
|US30
|-15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +55.20 USD
En kötü işlem: -70 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +215.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -196.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|1.86 × 7
|
Axi-US17-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 5
|
Tradeview-Live
|2.45 × 40
|
Exness-Real28
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|2.69 × 1022
|
RoboForex-ECN
|2.69 × 154
|
ICMarketsSC-Live24
|2.84 × 762
|
RoboForex-ECN-3
|3.03 × 269
|
FusionMarkets-Live 2
|3.25 × 233
|
ICMarketsSC-Live04
|3.62 × 182
Gold Isis EA + Diamond Titan EA + Nasdaq EA
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 133 USD
36%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
38
100%
703
74%
6%
0.99
-0.04
USD
USD
29%
1:500