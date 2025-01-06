SinyallerBölümler
Oka Mahendra

Metode Cuan

Oka Mahendra
0 inceleme
57 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -4%
Axi-US02-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
383
Kârla kapanan işlemler:
206 (53.78%)
Zararla kapanan işlemler:
177 (46.21%)
En iyi işlem:
22.09 USD
En kötü işlem:
-20.39 USD
Brüt kâr:
693.79 USD (1 369 068 pips)
Brüt zarar:
-760.11 USD (1 419 671 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (20.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.84 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
15.11%
Maks. mevduat yükü:
40.63%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
177 (46.21%)
Satış işlemleri:
206 (53.79%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.17 USD
Ortalama kâr:
3.37 USD
Ortalama zarar:
-4.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-59.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.86 USD (7)
Aylık büyüme:
-1.47%
Yıllık tahmin:
-17.86%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
93.55 USD
Maksimum:
134.40 USD (24.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.29% (134.40 USD)
Varlığa göre:
4.24% (45.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 56
USDJPY.pro 38
EURUSD.pro 34
XAUUSD.pro 28
NZDJPY.pro 26
NZDUSD.pro 24
GBPUSD.pro 20
CADJPY.pro 17
AUDUSD.pro 16
AUDJPY.pro 15
GBPJPY.pro 14
EURNZD.pro 12
USDCHF.pro 12
AUDCHF.pro 8
EURJPY.pro 8
CHFJPY.pro 7
BTC-JPY 7
EURCAD.pro 6
XAUEUR.pro 5
CADCHF.pro 4
EURAUD.pro 4
GBPNZD.pro 4
XAUGBP.pro 3
GBPCHF.pro 2
GBPAUD.pro 2
XAUAUD.pro 2
GBPCAD.pro 2
EURGBP.pro 2
AUDCAD.pro 1
NZDCAD.pro 1
ETHUSD 1
AUDNZD.pro 1
XAGUSD.pro 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -55
USDJPY.pro -52
EURUSD.pro -3
XAUUSD.pro 62
NZDJPY.pro 37
NZDUSD.pro 29
GBPUSD.pro -2
CADJPY.pro 3
AUDUSD.pro -45
AUDJPY.pro 1
GBPJPY.pro -54
EURNZD.pro 6
USDCHF.pro 3
AUDCHF.pro 1
EURJPY.pro 19
CHFJPY.pro 5
BTC-JPY 11
EURCAD.pro -15
XAUEUR.pro 10
CADCHF.pro 0
EURAUD.pro -2
GBPNZD.pro -5
XAUGBP.pro -7
GBPCHF.pro 4
GBPAUD.pro -7
XAUAUD.pro 15
GBPCAD.pro 2
EURGBP.pro -14
AUDCAD.pro 2
NZDCAD.pro -2
ETHUSD -1
AUDNZD.pro -5
XAGUSD.pro -8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -94K
USDJPY.pro -664
EURUSD.pro 51
XAUUSD.pro 5.7K
NZDJPY.pro 2.5K
NZDUSD.pro 1.6K
GBPUSD.pro -411
CADJPY.pro 860
AUDUSD.pro -2.7K
AUDJPY.pro 2K
GBPJPY.pro -7K
EURNZD.pro 32
USDCHF.pro 332
AUDCHF.pro -330
EURJPY.pro 3.4K
CHFJPY.pro 1.2K
BTC-JPY 94K
EURCAD.pro -248
XAUEUR.pro 1K
CADCHF.pro 26
EURAUD.pro 65
GBPNZD.pro -929
XAUGBP.pro -525
GBPCHF.pro 426
GBPAUD.pro -1.1K
XAUAUD.pro 2.5K
GBPCAD.pro 106
EURGBP.pro -297
AUDCAD.pro 219
NZDCAD.pro -219
ETHUSD -59K
AUDNZD.pro -129
XAGUSD.pro -168
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.09 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +20.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -59.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US02-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
