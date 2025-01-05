SinyallerBölümler
Yelena Claudia

GFA NS

Yelena Claudia
0 inceleme
Güvenilirlik
40 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 71%
XMGlobal-Real 46
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
49 (84.48%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (15.52%)
En iyi işlem:
62.66 USD
En kötü işlem:
-22.71 USD
Brüt kâr:
886.07 USD (88 583 pips)
Brüt zarar:
-55.19 USD (5 512 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (266.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
283.09 USD (8)
Sharpe oranı:
0.85
Alım-satım etkinliği:
76.31%
Maks. mevduat yükü:
1.84%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
36.59
Alış işlemleri:
39 (67.24%)
Satış işlemleri:
19 (32.76%)
Kâr faktörü:
16.05
Beklenen getiri:
14.33 USD
Ortalama kâr:
18.08 USD
Ortalama zarar:
-6.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.71 USD (1)
Aylık büyüme:
0.83%
Yıllık tahmin:
11.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.71 USD (0.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.57% (22.71 USD)
Varlığa göre:
45.51% (535.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 831
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 83K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +62.66 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +266.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 46" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Mininum Equity 1,000 USD

XAUUSD Semi Swing Trade

Target Profit 5 - 20% /month

Low Risk High Return

