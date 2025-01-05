- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
49 (84.48%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (15.52%)
En iyi işlem:
62.66 USD
En kötü işlem:
-22.71 USD
Brüt kâr:
886.07 USD (88 583 pips)
Brüt zarar:
-55.19 USD (5 512 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (266.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
283.09 USD (8)
Sharpe oranı:
0.85
Alım-satım etkinliği:
76.31%
Maks. mevduat yükü:
1.84%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
36.59
Alış işlemleri:
39 (67.24%)
Satış işlemleri:
19 (32.76%)
Kâr faktörü:
16.05
Beklenen getiri:
14.33 USD
Ortalama kâr:
18.08 USD
Ortalama zarar:
-6.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.71 USD (1)
Aylık büyüme:
0.83%
Yıllık tahmin:
11.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.71 USD (0.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.57% (22.71 USD)
Varlığa göre:
45.51% (535.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|58
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|831
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|83K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +62.66 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +266.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 46" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok