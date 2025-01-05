SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Tmui
Sung Hei Man

Tmui

Sung Hei Man
0 inceleme
Güvenilirlik
113 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 193%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 836
Kârla kapanan işlemler:
1 394 (75.92%)
Zararla kapanan işlemler:
442 (24.07%)
En iyi işlem:
3 739.63 USD
En kötü işlem:
-11 734.93 USD
Brüt kâr:
106 025.46 USD (2 820 869 pips)
Brüt zarar:
-103 617.13 USD (2 009 635 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
92 (843.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 192.39 USD (13)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
88.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.06
Alış işlemleri:
1 002 (54.58%)
Satış işlemleri:
834 (45.42%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
1.31 USD
Ortalama kâr:
76.06 USD
Ortalama zarar:
-234.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-4 693.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21 042.62 USD (8)
Aylık büyüme:
-1.96%
Yıllık tahmin:
-23.82%
Algo alım-satım:
18%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
134.88 USD
Maksimum:
41 257.80 USD (93.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.01% (40 909.33 USD)
Varlığa göre:
55.55% (18 307.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 990
USDCNH 336
XAUUSD 141
HK50 71
USDJPY 55
EURUSD 54
DE40 37
US500 36
NZDCAD 26
USTEC 22
AUDNZD 17
EURAUD 11
GBPCAD 7
AUDCAD 7
USDCAD 6
AUDJPY 5
USDCHF 4
GBPJPY 3
CHFJPY 2
EURCAD 2
AUDUSD 2
GBPAUD 1
DXY_M5 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 37
USDCNH 3.4K
XAUUSD 529
HK50 -1.2K
USDJPY -1.2K
EURUSD -759
DE40 113
US500 1.1K
NZDCAD 1.7K
USTEC -2K
AUDNZD 237
EURAUD -245
GBPCAD 468
AUDCAD -511
USDCAD 1.2K
AUDJPY -928
USDCHF 475
GBPJPY -176
CHFJPY 8
EURCAD -93
AUDUSD 268
GBPAUD 2
DXY_M5 -6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 11K
USDCNH 391K
XAUUSD 69K
HK50 363K
USDJPY -2.1K
EURUSD 1.2K
DE40 43K
US500 -1.5K
NZDCAD 3.9K
USTEC -77K
AUDNZD -201
EURAUD -104
GBPCAD 5.5K
AUDCAD -2K
USDCAD 6.4K
AUDJPY -1.3K
USDCHF 1.1K
GBPJPY 5
CHFJPY 132
EURCAD -561
AUDUSD 455
GBPAUD 62
DXY_M5 -13
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 739.63 USD
En kötü işlem: -11 735 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +843.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 693.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.29 × 14
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
itexsys-Platform
1.50 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
1.59 × 15901
ICMarketsSC-MT5
1.82 × 390
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsIntl-Live
2.00 × 3
FusionMarkets-Live
2.06 × 604
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
VantageInternational-Live 4
2.33 × 156
81 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 19:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.23 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 15:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.11 21:45
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 03:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 01:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 13:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.02 14:24
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 09:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 03:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 17:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 15:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 13:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.28 10:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.27 06:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.25 13:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Tmui
Ayda 30 USD
193%
0
0
USD
17K
USD
113
18%
1 836
75%
100%
1.02
1.31
USD
70%
1:500
Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.