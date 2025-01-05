- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 836
Kârla kapanan işlemler:
1 394 (75.92%)
Zararla kapanan işlemler:
442 (24.07%)
En iyi işlem:
3 739.63 USD
En kötü işlem:
-11 734.93 USD
Brüt kâr:
106 025.46 USD (2 820 869 pips)
Brüt zarar:
-103 617.13 USD (2 009 635 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
92 (843.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 192.39 USD (13)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
88.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.06
Alış işlemleri:
1 002 (54.58%)
Satış işlemleri:
834 (45.42%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
1.31 USD
Ortalama kâr:
76.06 USD
Ortalama zarar:
-234.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-4 693.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21 042.62 USD (8)
Aylık büyüme:
-1.96%
Yıllık tahmin:
-23.82%
Algo alım-satım:
18%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
134.88 USD
Maksimum:
41 257.80 USD (93.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.01% (40 909.33 USD)
Varlığa göre:
55.55% (18 307.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|990
|USDCNH
|336
|XAUUSD
|141
|HK50
|71
|USDJPY
|55
|EURUSD
|54
|DE40
|37
|US500
|36
|NZDCAD
|26
|USTEC
|22
|AUDNZD
|17
|EURAUD
|11
|GBPCAD
|7
|AUDCAD
|7
|USDCAD
|6
|AUDJPY
|5
|USDCHF
|4
|GBPJPY
|3
|CHFJPY
|2
|EURCAD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|1
|DXY_M5
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|37
|USDCNH
|3.4K
|XAUUSD
|529
|HK50
|-1.2K
|USDJPY
|-1.2K
|EURUSD
|-759
|DE40
|113
|US500
|1.1K
|NZDCAD
|1.7K
|USTEC
|-2K
|AUDNZD
|237
|EURAUD
|-245
|GBPCAD
|468
|AUDCAD
|-511
|USDCAD
|1.2K
|AUDJPY
|-928
|USDCHF
|475
|GBPJPY
|-176
|CHFJPY
|8
|EURCAD
|-93
|AUDUSD
|268
|GBPAUD
|2
|DXY_M5
|-6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|11K
|USDCNH
|391K
|XAUUSD
|69K
|HK50
|363K
|USDJPY
|-2.1K
|EURUSD
|1.2K
|DE40
|43K
|US500
|-1.5K
|NZDCAD
|3.9K
|USTEC
|-77K
|AUDNZD
|-201
|EURAUD
|-104
|GBPCAD
|5.5K
|AUDCAD
|-2K
|USDCAD
|6.4K
|AUDJPY
|-1.3K
|USDCHF
|1.1K
|GBPJPY
|5
|CHFJPY
|132
|EURCAD
|-561
|AUDUSD
|455
|GBPAUD
|62
|DXY_M5
|-13
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 739.63 USD
En kötü işlem: -11 735 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +843.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 693.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.29 × 14
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
itexsys-Platform
|1.50 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.59 × 15901
|
ICMarketsSC-MT5
|1.82 × 390
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsIntl-Live
|2.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|2.06 × 604
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
|
VantageInternational-Live 4
|2.33 × 156
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
193%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
113
18%
1 836
75%
100%
1.02
1.31
USD
USD
70%
1:500