SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CoreX
Agung Setiawan

CoreX

Agung Setiawan
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 777 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 54%
Exness-MT5Real26
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
161
Kârla kapanan işlemler:
140 (86.95%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (13.04%)
En iyi işlem:
49.77 USD
En kötü işlem:
-133.41 USD
Brüt kâr:
1 665.86 USD (525 033 pips)
Brüt zarar:
-1 503.90 USD (376 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (384.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
384.14 USD (25)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
8.94%
Maks. mevduat yükü:
22.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.34
Alış işlemleri:
80 (49.69%)
Satış işlemleri:
81 (50.31%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
1.01 USD
Ortalama kâr:
11.90 USD
Ortalama zarar:
-71.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-257.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-257.45 USD (3)
Aylık büyüme:
-28.86%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
478.33 USD (56.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.04% (478.33 USD)
Varlığa göre:
23.55% (133.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 161
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 162
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 149K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.77 USD
En kötü işlem: -133 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +384.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -257.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

You can join this signal : 
İnceleme yok
2025.09.04 12:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 09:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 17:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.23 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 02:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 03:00
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.14% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 01:54
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.14% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 22:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 21:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 17:08
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.79% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 16:03
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.79% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CoreX
Ayda 777 USD
54%
0
0
USD
462
USD
38
100%
161
86%
9%
1.10
1.01
USD
56%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.