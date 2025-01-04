- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
161
Kârla kapanan işlemler:
140 (86.95%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (13.04%)
En iyi işlem:
49.77 USD
En kötü işlem:
-133.41 USD
Brüt kâr:
1 665.86 USD (525 033 pips)
Brüt zarar:
-1 503.90 USD (376 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (384.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
384.14 USD (25)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
8.94%
Maks. mevduat yükü:
22.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.34
Alış işlemleri:
80 (49.69%)
Satış işlemleri:
81 (50.31%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
1.01 USD
Ortalama kâr:
11.90 USD
Ortalama zarar:
-71.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-257.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-257.45 USD (3)
Aylık büyüme:
-28.86%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
478.33 USD (56.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.04% (478.33 USD)
Varlığa göre:
23.55% (133.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|162
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|149K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.77 USD
En kötü işlem: -133 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +384.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -257.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 777 USD
54%
0
0
USD
USD
462
USD
USD
38
100%
161
86%
9%
1.10
1.01
USD
USD
56%
1:500