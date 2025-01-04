SinyallerBölümler
Yucheng Zhu

SMC1

Yucheng Zhu
0 inceleme
Güvenilirlik
99 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 309%
LMAXNZ2-LIVE
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
201
Kârla kapanan işlemler:
94 (46.76%)
Zararla kapanan işlemler:
107 (53.23%)
En iyi işlem:
51.70 USD
En kötü işlem:
-24.14 USD
Brüt kâr:
732.21 USD (50 211 pips)
Brüt zarar:
-540.63 USD (20 736 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (131.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.89 USD (14)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
20.87%
Maks. mevduat yükü:
138.07%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
99 (49.25%)
Satış işlemleri:
102 (50.75%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.95 USD
Ortalama kâr:
7.79 USD
Ortalama zarar:
-5.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-45.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.41 USD (7)
Aylık büyüme:
45.03%
Yıllık tahmin:
546.42%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
47.12 USD
Maksimum:
113.40 USD (35.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.74% (113.40 USD)
Varlığa göre:
40.52% (3.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 114
USDJPY 24
XTIUSD 22
AUDUSD 19
XAUUSDm 9
XAUUSD 8
US100m 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 196
USDJPY -10
XTIUSD 0
AUDUSD -24
XAUUSDm 26
XAUUSD 86
US100m -82
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 19K
USDJPY 271
XTIUSD 1.3K
AUDUSD -499
XAUUSDm 3K
XAUUSD 7.8K
US100m -785
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +51.70 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +131.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -45.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LMAXNZ2-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live33
1.94 × 16
SMC Strategy
İnceleme yok
2025.09.23 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 14:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.19 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.10 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 10:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 14:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 15:50
Share of trading days is too low
2025.08.06 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 02:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.04 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 06:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 23:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.15 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 02:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 11:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 18:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
