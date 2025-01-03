SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Marcos Aucefi Canhao de Ouro
Marcos Aurelio Cecilio Filho

Marcos Aucefi Canhao de Ouro

Marcos Aurelio Cecilio Filho
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 7%
IronFX-Real14
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
417
Kârla kapanan işlemler:
293 (70.26%)
Zararla kapanan işlemler:
124 (29.74%)
En iyi işlem:
98.74 USD
En kötü işlem:
-356.59 USD
Brüt kâr:
3 876.56 USD (129 404 pips)
Brüt zarar:
-3 778.08 USD (125 803 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (308.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
343.15 USD (11)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
36.69%
Maks. mevduat yükü:
9.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
329 (78.90%)
Satış işlemleri:
88 (21.10%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
13.23 USD
Ortalama zarar:
-30.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-49.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-363.18 USD (4)
Aylık büyüme:
-23.29%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
190.24 USD
Maksimum:
647.47 USD (43.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.91% (647.47 USD)
Varlığa göre:
40.27% (375.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 417
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 98
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +98.74 USD
En kötü işlem: -357 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +308.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IronFX-Real14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

IronFX-Real14
0.16 × 5443
IronFX-Real13
0.18 × 4313
IronFX-Real9
0.23 × 283
ISIGroup-Real
8.60 × 5
Operações realizadas no Ouro
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Marcos Aucefi Canhao de Ouro
Ayda 100 USD
7%
0
0
USD
913
USD
43
100%
417
70%
37%
1.02
0.24
USD
51%
1:500
Kopyala

