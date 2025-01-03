SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TOMO Correlation Hedging
Prananto Indra Tamtama -

TOMO Correlation Hedging

Prananto Indra Tamtama -
0 inceleme
Güvenilirlik
58 hafta
1 / 280 USD
büyüme başlangıcı: 2024 684%
büyüme başlangıcı: 2024 684%
OctaFX-Real4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 280
Kârla kapanan işlemler:
738 (57.65%)
Zararla kapanan işlemler:
542 (42.34%)
En iyi işlem:
96.97 USD
En kötü işlem:
-81.47 USD
Brüt kâr:
8 078.07 USD (881 759 pips)
Brüt zarar:
-6 643.97 USD (771 137 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (121.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
137.31 USD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
89.37%
Maks. mevduat yükü:
37.56%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
1.46
Alış işlemleri:
589 (46.02%)
Satış işlemleri:
691 (53.98%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
1.12 USD
Ortalama kâr:
10.95 USD
Ortalama zarar:
-12.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-368.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-368.93 USD (29)
Aylık büyüme:
-67.53%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.62 USD
Maksimum:
985.37 USD (39.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.93% (985.37 USD)
Varlığa göre:
63.06% (808.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 137
EURUSD 133
EURJPY 125
GBPJPY 124
GBPAUD 121
GBPNZD 119
EURNZD 117
EURAUD 115
EURCAD 86
GBPCAD 65
EURCHF 23
GBPCHF 23
AUDJPY 19
NZDJPY 19
AUDCAD 16
NZDUSD 7
USDCHF 7
AUDUSD 6
NZDCHF 5
AUDCHF 5
USDCAD 4
NZDCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 20
EURUSD 425
EURJPY 796
GBPJPY -216
GBPAUD -480
GBPNZD -365
EURNZD 426
EURAUD 569
EURCAD 297
GBPCAD -184
EURCHF -50
GBPCHF 190
AUDJPY -59
NZDJPY -3
AUDCAD 35
NZDUSD 2
USDCHF 5
AUDUSD -1
NZDCHF -5
AUDCHF 16
USDCAD 20
NZDCAD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 11K
EURUSD 30K
EURJPY 63K
GBPJPY -16K
GBPAUD -38K
GBPNZD -44K
EURNZD 34K
EURAUD 42K
EURCAD 24K
GBPCAD -5.7K
EURCHF -4.4K
GBPCHF 16K
AUDJPY -9.3K
NZDJPY -301
AUDCAD 4.8K
NZDUSD 248
USDCHF 374
AUDUSD -145
NZDCHF -440
AUDCHF 1.3K
USDCAD 2.9K
NZDCAD -573
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +96.97 USD
En kötü işlem: -81 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 29
Maksimum ardışık kâr: +121.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -368.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.01 × 90
Tickmill-Live05
0.10 × 50
GoMarkets-Real 10
0.13 × 16
ForexChief-DirectFX
0.28 × 53
RoboForex-ECN-3
0.30 × 88
OctaFX-Real5
0.30 × 23
OctaFX-Real4
0.33 × 118
ICMarketsSC-Live06
0.38 × 8
Exness-Real
0.43 × 7
Pepperstone-Edge11
0.43 × 84
OctaFX-Real
0.78 × 923
FXOpen-ECN Live Server
0.89 × 201
ICMarketsSC-Live04
1.00 × 6
EGlobal-Cent6
1.14 × 456
ICMarketsSC-Live10
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.25 × 8
OctaFX-Real2
1.31 × 35
Coinexx-Demo
1.50 × 12
FTT-Asia
2.52 × 188
Correlation Trading Strategy - Safe Correlation Hedging Trading - Safety Fund - Monthly Profit Withdrawal.

Manual Trade with Good Money Management.

Octafx CopyTrade Name : Tomo-Trader

Trading Signals | SignalStart Name  : TOMO Signal

İnceleme yok
2025.09.26 02:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.2% of days out of 405 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 00:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 05:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 22:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 21:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 11:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 23:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TOMO Correlation Hedging
684%
684%
1
280
USD
407
USD
58
0%
1 280
57%
89%
1.21
1.12
USD
70%
1:500
Kopyala

