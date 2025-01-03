Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live09 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 13 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 15 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live15 0.01 × 90 Tickmill-Live05 0.10 × 50 GoMarkets-Real 10 0.13 × 16 ForexChief-DirectFX 0.28 × 53 RoboForex-ECN-3 0.30 × 88 OctaFX-Real5 0.30 × 23 OctaFX-Real4 0.33 × 118 ICMarketsSC-Live06 0.38 × 8 Exness-Real 0.43 × 7 Pepperstone-Edge11 0.43 × 84 OctaFX-Real 0.78 × 923 FXOpen-ECN Live Server 0.89 × 201 ICMarketsSC-Live04 1.00 × 6 EGlobal-Cent6 1.14 × 456 ICMarketsSC-Live10 1.20 × 5 ICMarketsSC-Live03 1.25 × 8 OctaFX-Real2 1.31 × 35 Coinexx-Demo 1.50 × 12 FTT-Asia 2.52 × 188