SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GoldenBoy
Sutrisno

GoldenBoy

Sutrisno
0 inceleme
Güvenilirlik
40 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1 101%
FBS-Real-3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 269
Kârla kapanan işlemler:
1 111 (87.54%)
Zararla kapanan işlemler:
158 (12.45%)
En iyi işlem:
4 776.34 USD
En kötü işlem:
-741.96 USD
Brüt kâr:
51 640.73 USD (193 711 pips)
Brüt zarar:
-16 411.90 USD (128 226 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (513.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16 120.13 USD (7)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
95.76%
Maks. mevduat yükü:
24.57%
En son işlem:
49 dakika önce
Hafta başına işlemler:
248
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
28.24
Alış işlemleri:
1 269 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.15
Beklenen getiri:
27.76 USD
Ortalama kâr:
46.48 USD
Ortalama zarar:
-103.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 247.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 247.67 USD (3)
Aylık büyüme:
29.97%
Yıllık tahmin:
363.67%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 247.67 USD (6.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.31% (1 247.67 USD)
Varlığa göre:
75.75% (8 005.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1262
archived 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 19K
archived 16K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 65K
archived 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 776.34 USD
En kötü işlem: -742 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +513.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 247.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
114 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Hi Friend,

I trading at XAU with grid strategi

Buy only


Happy Profit.......

İnceleme yok
2025.10.06 22:14
Share of trading days is too low
2025.09.25 17:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 25 days. This comprises 10.08% of days out of the 248 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of trades performed within 10 days. This comprises 4.03% of days out of the 248 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.42% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.19 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 01:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 16:11
No swaps are charged
2025.08.04 16:11
No swaps are charged
2025.08.04 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 01:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GoldenBoy
Ayda 40 USD
1 101%
0
0
USD
55K
USD
40
99%
1 269
87%
96%
3.14
27.76
USD
76%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.