Wing Fai Yip

Fai Gold

Wing Fai Yip
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 249%
EmperorIntlExchHK-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 421
Kârla kapanan işlemler:
1 114 (78.39%)
Zararla kapanan işlemler:
307 (21.60%)
En iyi işlem:
742.05 USD
En kötü işlem:
-1 030.75 USD
Brüt kâr:
28 344.49 USD (1 255 745 pips)
Brüt zarar:
-12 613.44 USD (550 667 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
124 (1 591.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 432.88 USD (21)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
90.94%
Maks. mevduat yükü:
63.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.95
Alış işlemleri:
1 183 (83.25%)
Satış işlemleri:
238 (16.75%)
Kâr faktörü:
2.25
Beklenen getiri:
11.07 USD
Ortalama kâr:
25.44 USD
Ortalama zarar:
-41.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-719.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 240.37 USD (13)
Aylık büyüme:
25.47%
Yıllık tahmin:
307.11%
Algo alım-satım:
41%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
917.24 USD
Maksimum:
3 987.31 USD (91.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.73% (3 987.31 USD)
Varlığa göre:
60.86% (6 749.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.hk 1421
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.hk 16K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.hk 751K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +742.05 USD
En kötü işlem: -1 031 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +1 591.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -719.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EmperorIntlExchHK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 12:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 06:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 14:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 07:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 06:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 11:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 01:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 00:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 11:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 10:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 13:58
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 02:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 16:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
