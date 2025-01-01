SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Mulyo Adi Winoto Tangerang
Dewi Suryati Sukamto

Mulyo Adi Winoto Tangerang

Dewi Suryati Sukamto
0 inceleme
43 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -23%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
427
Kârla kapanan işlemler:
288 (67.44%)
Zararla kapanan işlemler:
139 (32.55%)
En iyi işlem:
785.85 USD
En kötü işlem:
-1 698.45 USD
Brüt kâr:
9 879.77 USD (120 366 pips)
Brüt zarar:
-11 019.31 USD (118 605 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (282.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
985.29 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
52.01%
Maks. mevduat yükü:
10.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
219 (51.29%)
Satış işlemleri:
208 (48.71%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-2.67 USD
Ortalama kâr:
34.30 USD
Ortalama zarar:
-79.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-395.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 839.05 USD (2)
Aylık büyüme:
-0.59%
Yıllık tahmin:
-6.45%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 495.48 USD
Maksimum:
2 127.11 USD (37.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.49% (2 127.74 USD)
Varlığa göre:
45.31% (2 571.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 298
EURUSD 108
GBPUSD 18
USDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -350
EURUSD -106
GBPUSD -665
USDJPY -18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.3K
EURUSD -828
GBPUSD -1.6K
USDJPY -51
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +785.85 USD
En kötü işlem: -1 698 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +282.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -395.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
14.32 × 38
İnceleme yok
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 11:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.03 22:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 244 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 02:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 01:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 18:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 17:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 14:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 09:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 12:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 22:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 21:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 14:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 08:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 06:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
