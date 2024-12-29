SinyallerBölümler
Joao Andre Co Almeida Mendonca Narciso

Smart trades

Joao Andre Co Almeida Mendonca Narciso
0 inceleme
172 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 -15%
FusionMarkets-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
685
Kârla kapanan işlemler:
432 (63.06%)
Zararla kapanan işlemler:
253 (36.93%)
En iyi işlem:
65.31 EUR
En kötü işlem:
-106.75 EUR
Brüt kâr:
2 534.35 EUR (938 838 pips)
Brüt zarar:
-2 571.32 EUR (303 737 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (52.75 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
116.86 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
20.34%
Maks. mevduat yükü:
16.62%
En son işlem:
17 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
412 (60.15%)
Satış işlemleri:
273 (39.85%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.05 EUR
Ortalama kâr:
5.87 EUR
Ortalama zarar:
-10.16 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-115.77 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-117.75 EUR (2)
Aylık büyüme:
1.48%
Yıllık tahmin:
17.71%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
101.01 EUR
Maksimum:
339.82 EUR (26.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.55% (317.77 EUR)
Varlığa göre:
3.19% (42.45 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 373
EURGBP 50
US500 34
EURJPY 24
USDCAD 21
NAS100 21
USDCHF 18
GBPUSD 15
EURCHF 15
USDJPY 13
NZDUSD 12
GER40 12
US30 10
EURAUD 8
XAUUSD 7
GBPCAD 5
GBPAUD 5
AUDJPY 5
AUDUSD 5
EURCAD 4
CADJPY 3
CHFJPY 3
AUDCAD 3
AUDNZD 2
CADCHF 2
NZDCAD 2
NZDCHF 2
NZDJPY 2
XAGUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 250
EURGBP 51
US500 7
EURJPY -24
USDCAD -103
NAS100 67
USDCHF 88
GBPUSD -61
EURCHF -33
USDJPY -53
NZDUSD -62
GER40 -26
US30 -12
EURAUD 53
XAUUSD 13
GBPCAD -8
GBPAUD -25
AUDJPY -24
AUDUSD 29
EURCAD 32
CADJPY -13
CHFJPY 29
AUDCAD -28
AUDNZD -29
CADCHF 17
NZDCAD -32
NZDCHF 5
NZDJPY 20
XAGUSD 16
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 24K
EURGBP -118
US500 -14K
EURJPY -270
USDCAD -2.4K
NAS100 223K
USDCHF 3.6K
GBPUSD -18
EURCHF -870
USDJPY -1.1K
NZDUSD -2.8K
GER40 -15K
US30 38K
EURAUD 1.6K
XAUUSD 1.4K
GBPCAD -1K
GBPAUD -819
AUDJPY -595
AUDUSD 305
EURCAD 522
CADJPY -641
CHFJPY 921
AUDCAD -635
AUDNZD -713
CADCHF 540
NZDCAD -1.6K
NZDCHF 108
NZDJPY 408
XAGUSD 336
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +65.31 EUR
En kötü işlem: -107 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +52.75 EUR
Maksimum ardışık zarar: -115.77 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.86 × 7
GOMarketsMU-Live
1.45 × 11
ICMarketsSC-MT5
2.26 × 154
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
2.63 × 35
ICMarketsSC-MT5-2
2.75 × 1360
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
3.00 × 2
FusionMarkets-Live
3.91 × 17228
RoboForex-ECN
4.11 × 1445
ForexTimeFXTM-Live01
4.19 × 157
Exness-MT5Real12
4.31 × 32
Darwinex-Live
4.60 × 937
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
ICMarketsSC-MT5-4
4.97 × 1269
ValutradesSeychelles-Live
5.00 × 10
VantageInternational-Live 4
5.38 × 24
JunoMarkets-Server
5.40 × 15
Exness-MT5Real7
5.81 × 16
Valutrades-Live
5.91 × 11
TASS-Live
5.91 × 105
STARTRADERFinancial-Live
6.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
47 daha fazla...
Manual trading - Capital protection risk per trade 1% Leverage 100. Allow at least one month of live trading.

Trading based on Fundamental/Technical/sentiment. No fake manipulated ROIs. Follow me if you want responsible trading, reliability and big gains.


İnceleme yok
2025.09.17 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 09:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 17:29
No swaps are charged
2025.07.17 17:29
No swaps are charged
2025.07.16 13:48
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 15:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 11:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 07:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.06 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.30 06:40
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
