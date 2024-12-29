Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real8 0.33 × 12 PUPrime-Live 0.86 × 7 GOMarketsMU-Live 1.45 × 11 ICMarketsSC-MT5 2.26 × 154 GFXSecurities-GFXSECURITIES 2.50 × 2 FPMarketsLLC-Live 2.63 × 35 ICMarketsSC-MT5-2 2.75 × 1360 FPMarkets-Live 3.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 3.00 × 2 FusionMarkets-Live 3.91 × 17228 RoboForex-ECN 4.11 × 1445 ForexTimeFXTM-Live01 4.19 × 157 Exness-MT5Real12 4.31 × 32 Darwinex-Live 4.60 × 937 GOMarketsIntl-Live 4.87 × 69 ICMarketsSC-MT5-4 4.97 × 1269 ValutradesSeychelles-Live 5.00 × 10 VantageInternational-Live 4 5.38 × 24 JunoMarkets-Server 5.40 × 15 Exness-MT5Real7 5.81 × 16 Valutrades-Live 5.91 × 11 TASS-Live 5.91 × 105 STARTRADERFinancial-Live 6.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 47 daha fazla...