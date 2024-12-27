SinyallerBölümler
Ida Bagus Adi Widyatmika

Narmada Quantum Futures

Ida Bagus Adi Widyatmika
0 inceleme
39 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -10%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
131
Kârla kapanan işlemler:
42 (32.06%)
Zararla kapanan işlemler:
89 (67.94%)
En iyi işlem:
88.55 USD
En kötü işlem:
-59.30 USD
Brüt kâr:
1 635.60 USD (573 700 pips)
Brüt zarar:
-1 739.70 USD (576 525 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (97.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
137.40 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
11.56%
Maks. mevduat yükü:
6.63%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
75 (57.25%)
Satış işlemleri:
56 (42.75%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.79 USD
Ortalama kâr:
38.94 USD
Ortalama zarar:
-19.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-173.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-173.45 USD (9)
Aylık büyüme:
21.20%
Yıllık tahmin:
257.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
260.80 USD
Maksimum:
409.10 USD (35.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.63% (409.10 USD)
Varlığa göre:
3.02% (24.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NQ100.R 131
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NQ100.R -104
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NQ100.R -2.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +88.55 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +97.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -173.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.30 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 12:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 16:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 15:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 06:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 174 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 00:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 20:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 10:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 09:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.26 16:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.13 09:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.25 16:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.25 15:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.09 17:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
