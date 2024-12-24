- Büyüme
İşlemler:
187
Kârla kapanan işlemler:
75 (40.10%)
Zararla kapanan işlemler:
112 (59.89%)
En iyi işlem:
586.23 USD
En kötü işlem:
-162.41 USD
Brüt kâr:
4 158.61 USD (29 643 pips)
Brüt zarar:
-5 799.31 USD (40 665 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (193.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
586.23 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
42.15%
Maks. mevduat yükü:
40.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
-0.97
Alış işlemleri:
103 (55.08%)
Satış işlemleri:
84 (44.92%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-8.77 USD
Ortalama kâr:
55.45 USD
Ortalama zarar:
-51.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-592.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-615.25 USD (7)
Aylık büyüme:
-7.27%
Yıllık tahmin:
-87.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 698.20 USD
Maksimum:
1 698.20 USD (33.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.78% (1 698.20 USD)
Varlığa göre:
4.00% (193.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|101
|USDJPY
|86
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-896
|USDJPY
|-744
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-2K
|USDJPY
|-8.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
En iyi işlem: +586.23 USD
En kötü işlem: -162 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +193.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -592.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.06 × 18
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live25
|0.86 × 320
|
ICMarketsSC-Live26
|0.89 × 179
|
ICMarketsSC-Live24
|1.03 × 299
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|1.29 × 49
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|2.21 × 14
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
RoboForex-ECN-2
|2.78 × 103
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.78 × 18
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
İnceleme yok
