SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Algo 2 USDJPY Algo 3 EURUSD
Soo Ye Kai

Algo 2 USDJPY Algo 3 EURUSD

Soo Ye Kai
0 inceleme
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -31%
ICMarketsSC-Live26
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
187
Kârla kapanan işlemler:
75 (40.10%)
Zararla kapanan işlemler:
112 (59.89%)
En iyi işlem:
586.23 USD
En kötü işlem:
-162.41 USD
Brüt kâr:
4 158.61 USD (29 643 pips)
Brüt zarar:
-5 799.31 USD (40 665 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (193.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
586.23 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
42.15%
Maks. mevduat yükü:
40.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
-0.97
Alış işlemleri:
103 (55.08%)
Satış işlemleri:
84 (44.92%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-8.77 USD
Ortalama kâr:
55.45 USD
Ortalama zarar:
-51.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-592.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-615.25 USD (7)
Aylık büyüme:
-7.27%
Yıllık tahmin:
-87.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 698.20 USD
Maksimum:
1 698.20 USD (33.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.78% (1 698.20 USD)
Varlığa göre:
4.00% (193.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 101
USDJPY 86
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -896
USDJPY -744
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -2K
USDJPY -8.9K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +586.23 USD
En kötü işlem: -162 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +193.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -592.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.06 × 18
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live25
0.86 × 320
ICMarketsSC-Live26
0.89 × 179
ICMarketsSC-Live24
1.03 × 299
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live14
1.29 × 49
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
2.21 × 14
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
RoboForex-ECN-2
2.78 × 103
TradersGlobalGroup-Live
2.78 × 18
ICMarketsSC-Live20
2.91 × 46
21 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.07.08 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 11:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 12:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 13:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 13:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 12:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.28 07:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.18 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 14:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.06 14:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.30 15:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 14:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.28 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 17:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 16:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 13:37
Share of trading days is too low
2025.01.06 13:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.02 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Algo 2 USDJPY Algo 3 EURUSD
Ayda 30 USD
-31%
0
0
USD
3.8K
USD
38
100%
187
40%
42%
0.71
-8.77
USD
32%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.