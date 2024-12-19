SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SWAN_amarkets netting
Aleksei Lebedev

SWAN_amarkets netting

Aleksei Lebedev
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 289%
AMarkets-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
445
Kârla kapanan işlemler:
209 (46.96%)
Zararla kapanan işlemler:
236 (53.03%)
En iyi işlem:
455.52 USD
En kötü işlem:
-182.70 USD
Brüt kâr:
10 733.72 USD (125 133 pips)
Brüt zarar:
-8 894.28 USD (100 073 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (605.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
605.05 USD (11)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
31.83%
Maks. mevduat yükü:
105.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.89
Alış işlemleri:
222 (49.89%)
Satış işlemleri:
223 (50.11%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
4.13 USD
Ortalama kâr:
51.36 USD
Ortalama zarar:
-37.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-248.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-424.06 USD (5)
Aylık büyüme:
13.62%
Yıllık tahmin:
165.29%
Algo alım-satım:
61%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
95.50 USD
Maksimum:
973.13 USD (31.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.48% (644.06 USD)
Varlığa göre:
74.33% (521.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 77
USDJPYb 69
GBPUSDb 51
XAUUSDb 46
NZDUSDb 46
EURUSDb 44
USDCADb 35
GBPJPYb 27
AUDUSDb 25
USDCHFb 24
XAGUSDb 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 913
USDJPYb 27
GBPUSDb 100
XAUUSDb 360
NZDUSDb -639
EURUSDb 761
USDCADb 19
GBPJPYb -273
AUDUSDb 381
USDCHFb 170
XAGUSDb 22
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 19K
USDJPYb -115
GBPUSDb 532
XAUUSDb 4.2K
NZDUSDb -1.5K
EURUSDb 2.7K
USDCADb -398
GBPJPYb -2.1K
AUDUSDb 1.2K
USDCHFb 1.3K
XAGUSDb 221
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +455.52 USD
En kötü işlem: -183 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +605.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -248.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AMarkets-Real
0.08 × 48
ForexClub-MT5 Real Server
6.07 × 14
İnceleme yok
2025.07.09 18:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 12:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 20:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 09:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 13:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 15:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.25 04:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.19 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.17 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 14:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 12:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.29 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.29 14:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 14:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
