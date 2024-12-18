SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ataraxia 3
Kin Hung Chow

Ataraxia 3

Kin Hung Chow
0 inceleme
Güvenilirlik
298 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2020 120%
GoMarkets-Real 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 080
Kârla kapanan işlemler:
5 240 (74.01%)
Zararla kapanan işlemler:
1 840 (25.99%)
En iyi işlem:
193.50 USD
En kötü işlem:
-237.09 USD
Brüt kâr:
12 359.42 USD (1 169 622 pips)
Brüt zarar:
-9 988.61 USD (954 746 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
96 (52.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
251.13 USD (12)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
85.07%
Maks. mevduat yükü:
4.83%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.84
Alış işlemleri:
3 426 (48.39%)
Satış işlemleri:
3 654 (51.61%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.33 USD
Ortalama kâr:
2.36 USD
Ortalama zarar:
-5.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-156.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-489.85 USD (3)
Aylık büyüme:
0.32%
Yıllık tahmin:
7.32%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 243.15 USD
Maksimum:
1 290.01 USD (123.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.39% (1 279.94 USD)
Varlığa göre:
38.70% (1 199.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 2837
NZDCAD 2593
AUDNZD 1071
EURUSD 135
XAUUSD 38
EURCAD 26
USDJPY 24
GBPUSD 24
NZDUSD 19
AUDUSD 18
EURCHF 18
USDCAD 18
AUDJPY 18
AUDCHF 17
CHFJPY 17
CADJPY 17
EURJPY 17
NZDJPY 16
EURNZD 15
GBPJPY 14
EURGBP 14
GBPNZD 13
CADCHF 12
GBPAUD 12
USDCHF 12
EURAUD 10
HK50 7
NZDCHF 7
GBPCAD 7
USOUSD 6
BTCUSD 6
GBPCHF 4
XAGUSD 4
US500 4
WS30 2
USDMXN 2
DAX30 2
SGDJPY 1
USDPLN 1
EURSGD 1
NDX100 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 1.5K
AUDNZD 558
EURUSD -789
XAUUSD -145
EURCAD -86
USDJPY 166
GBPUSD -81
NZDUSD -87
AUDUSD -111
EURCHF 170
USDCAD -92
AUDJPY -273
AUDCHF 13
CHFJPY -24
CADJPY -9
EURJPY -13
NZDJPY 165
EURNZD 41
GBPJPY 53
EURGBP 50
GBPNZD -155
CADCHF 97
GBPAUD -55
USDCHF -109
EURAUD -46
HK50 81
NZDCHF 87
GBPCAD -57
USOUSD -103
BTCUSD 67
GBPCHF -57
XAGUSD -17
US500 -47
WS30 -38
USDMXN 65
DAX30 2
SGDJPY 84
USDPLN -16
EURSGD -13
NDX100 -9
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 70K
NZDCAD 94K
AUDNZD 24K
EURUSD -20K
XAUUSD -13K
EURCAD -3.5K
USDJPY 3.4K
GBPUSD 910
NZDUSD -3.5K
AUDUSD -2.5K
EURCHF 2.5K
USDCAD -1.4K
AUDJPY -6.4K
AUDCHF -753
CHFJPY 287
CADJPY -885
EURJPY -522
NZDJPY 7.1K
EURNZD 2.9K
GBPJPY 5.3K
EURGBP 1.8K
GBPNZD -7.1K
CADCHF 1.1K
GBPAUD -1.7K
USDCHF -2.4K
EURAUD -1.1K
HK50 48K
NZDCHF 1.7K
GBPCAD -2.9K
USOUSD -9.3K
BTCUSD -103K
GBPCHF -1.3K
XAGUSD -237
US500 -3.3K
WS30 -22K
USDMXN 167K
DAX30 1.5K
SGDJPY 1.8K
USDPLN -3.1K
EURSGD -824
NDX100 -8.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GoMarkets-Real 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AM-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
EBCGroup-Live
0.38 × 8
ICMarkets-Live04
0.47 × 17
Coinexx-Demo
0.50 × 2
GoMarkets-Real 2
0.60 × 522
ICMarkets-Live16
0.68 × 19
GOMarketsMU-Real 2
1.18 × 22
ICMarkets-Live03
1.90 × 20
GoMarkets-Real 1
2.00 × 7
ISIGroup-Real
2.31 × 26
Formax-Live
4.00 × 1
GoMarkets-Demo
5.75 × 8
YaHi-Real
6.35 × 26
99.8% Automatic trading
İnceleme yok
2025.10.14 04:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 22:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 14:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 20:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 18:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 06:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 08:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.22% of days out of 1809 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.18 08:51
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ataraxia 3
Ayda 30 USD
120%
0
0
USD
3.1K
USD
298
92%
7 080
74%
85%
1.23
0.33
USD
75%
1:500
