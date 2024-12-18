- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7 080
Kârla kapanan işlemler:
5 240 (74.01%)
Zararla kapanan işlemler:
1 840 (25.99%)
En iyi işlem:
193.50 USD
En kötü işlem:
-237.09 USD
Brüt kâr:
12 359.42 USD (1 169 622 pips)
Brüt zarar:
-9 988.61 USD (954 746 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
96 (52.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
251.13 USD (12)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
85.07%
Maks. mevduat yükü:
4.83%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.84
Alış işlemleri:
3 426 (48.39%)
Satış işlemleri:
3 654 (51.61%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.33 USD
Ortalama kâr:
2.36 USD
Ortalama zarar:
-5.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-156.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-489.85 USD (3)
Aylık büyüme:
0.32%
Yıllık tahmin:
7.32%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 243.15 USD
Maksimum:
1 290.01 USD (123.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.39% (1 279.94 USD)
Varlığa göre:
38.70% (1 199.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2837
|NZDCAD
|2593
|AUDNZD
|1071
|EURUSD
|135
|XAUUSD
|38
|EURCAD
|26
|USDJPY
|24
|GBPUSD
|24
|NZDUSD
|19
|AUDUSD
|18
|EURCHF
|18
|USDCAD
|18
|AUDJPY
|18
|AUDCHF
|17
|CHFJPY
|17
|CADJPY
|17
|EURJPY
|17
|NZDJPY
|16
|EURNZD
|15
|GBPJPY
|14
|EURGBP
|14
|GBPNZD
|13
|CADCHF
|12
|GBPAUD
|12
|USDCHF
|12
|EURAUD
|10
|HK50
|7
|NZDCHF
|7
|GBPCAD
|7
|USOUSD
|6
|BTCUSD
|6
|GBPCHF
|4
|XAGUSD
|4
|US500
|4
|WS30
|2
|USDMXN
|2
|DAX30
|2
|SGDJPY
|1
|USDPLN
|1
|EURSGD
|1
|NDX100
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|558
|EURUSD
|-789
|XAUUSD
|-145
|EURCAD
|-86
|USDJPY
|166
|GBPUSD
|-81
|NZDUSD
|-87
|AUDUSD
|-111
|EURCHF
|170
|USDCAD
|-92
|AUDJPY
|-273
|AUDCHF
|13
|CHFJPY
|-24
|CADJPY
|-9
|EURJPY
|-13
|NZDJPY
|165
|EURNZD
|41
|GBPJPY
|53
|EURGBP
|50
|GBPNZD
|-155
|CADCHF
|97
|GBPAUD
|-55
|USDCHF
|-109
|EURAUD
|-46
|HK50
|81
|NZDCHF
|87
|GBPCAD
|-57
|USOUSD
|-103
|BTCUSD
|67
|GBPCHF
|-57
|XAGUSD
|-17
|US500
|-47
|WS30
|-38
|USDMXN
|65
|DAX30
|2
|SGDJPY
|84
|USDPLN
|-16
|EURSGD
|-13
|NDX100
|-9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|70K
|NZDCAD
|94K
|AUDNZD
|24K
|EURUSD
|-20K
|XAUUSD
|-13K
|EURCAD
|-3.5K
|USDJPY
|3.4K
|GBPUSD
|910
|NZDUSD
|-3.5K
|AUDUSD
|-2.5K
|EURCHF
|2.5K
|USDCAD
|-1.4K
|AUDJPY
|-6.4K
|AUDCHF
|-753
|CHFJPY
|287
|CADJPY
|-885
|EURJPY
|-522
|NZDJPY
|7.1K
|EURNZD
|2.9K
|GBPJPY
|5.3K
|EURGBP
|1.8K
|GBPNZD
|-7.1K
|CADCHF
|1.1K
|GBPAUD
|-1.7K
|USDCHF
|-2.4K
|EURAUD
|-1.1K
|HK50
|48K
|NZDCHF
|1.7K
|GBPCAD
|-2.9K
|USOUSD
|-9.3K
|BTCUSD
|-103K
|GBPCHF
|-1.3K
|XAGUSD
|-237
|US500
|-3.3K
|WS30
|-22K
|USDMXN
|167K
|DAX30
|1.5K
|SGDJPY
|1.8K
|USDPLN
|-3.1K
|EURSGD
|-824
|NDX100
|-8.6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +193.50 USD
En kötü işlem: -237 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +52.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -156.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GoMarkets-Real 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AM-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
EBCGroup-Live
|0.38 × 8
|
ICMarkets-Live04
|0.47 × 17
|
Coinexx-Demo
|0.50 × 2
|
GoMarkets-Real 2
|0.60 × 522
|
ICMarkets-Live16
|0.68 × 19
|
GOMarketsMU-Real 2
|1.18 × 22
|
ICMarkets-Live03
|1.90 × 20
|
GoMarkets-Real 1
|2.00 × 7
|
ISIGroup-Real
|2.31 × 26
|
Formax-Live
|4.00 × 1
|
GoMarkets-Demo
|5.75 × 8
|
YaHi-Real
|6.35 × 26
99.8% Automatic trading
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
120%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
298
92%
7 080
74%
85%
1.23
0.33
USD
USD
75%
1:500