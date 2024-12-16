- Büyüme
İşlemler:
229
Kârla kapanan işlemler:
99 (43.23%)
Zararla kapanan işlemler:
130 (56.77%)
En iyi işlem:
271.36 USD
En kötü işlem:
-395.66 USD
Brüt kâr:
3 941.19 USD (139 697 pips)
Brüt zarar:
-2 525.30 USD (79 202 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (521.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
521.77 USD (7)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
98.79%
Maks. mevduat yükü:
99.86%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
2.45
Alış işlemleri:
119 (51.97%)
Satış işlemleri:
110 (48.03%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
6.18 USD
Ortalama kâr:
39.81 USD
Ortalama zarar:
-19.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-232.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-465.40 USD (3)
Aylık büyüme:
22.35%
Yıllık tahmin:
271.13%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
159.50 USD
Maksimum:
578.56 USD (93.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.33% (528.04 USD)
Varlığa göre:
79.33% (983.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|33
|AUDUSD.
|24
|USDCAD.
|17
|GBPUSD.
|15
|GBPAUD.
|14
|NZDUSD.
|13
|EURUSD.
|11
|GBPCAD.
|10
|EURNZD.
|9
|AUDCAD.
|8
|NZDCAD.
|8
|EURAUD.
|8
|GBPNZD.
|7
|USDJPY.
|6
|USDCHF.
|6
|EURCAD.
|5
|XAGUSD.
|5
|USDSGD.
|5
|EURJPY.
|4
|GBPSGD.
|4
|GBPJPY.
|3
|GBPCHF.
|3
|NZDJPY.
|3
|AUDNZD.
|3
|CADCHF.
|2
|AUDCHF.
|1
|CADJPY.
|1
|CHFJPY.
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.
|23
|AUDUSD.
|404
|USDCAD.
|-135
|GBPUSD.
|291
|GBPAUD.
|94
|NZDUSD.
|65
|EURUSD.
|78
|GBPCAD.
|240
|EURNZD.
|-70
|AUDCAD.
|-27
|NZDCAD.
|-45
|EURAUD.
|57
|GBPNZD.
|9
|USDJPY.
|-14
|USDCHF.
|48
|EURCAD.
|6
|XAGUSD.
|-46
|USDSGD.
|109
|EURJPY.
|6
|GBPSGD.
|98
|GBPJPY.
|44
|GBPCHF.
|41
|NZDJPY.
|-38
|AUDNZD.
|118
|CADCHF.
|-12
|AUDCHF.
|17
|CADJPY.
|-6
|CHFJPY.
|66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.
|31K
|AUDUSD.
|6.6K
|USDCAD.
|-5.3K
|GBPUSD.
|9.3K
|GBPAUD.
|1.4K
|NZDUSD.
|1K
|EURUSD.
|4K
|GBPCAD.
|11K
|EURNZD.
|-3.9K
|AUDCAD.
|-437
|NZDCAD.
|-279
|EURAUD.
|2.5K
|GBPNZD.
|-2.1K
|USDJPY.
|-661
|USDCHF.
|627
|EURCAD.
|3
|XAGUSD.
|5
|USDSGD.
|1.8K
|EURJPY.
|-616
|GBPSGD.
|520
|GBPJPY.
|3.2K
|GBPCHF.
|-443
|NZDJPY.
|-2.6K
|AUDNZD.
|424
|CADCHF.
|-279
|AUDCHF.
|1.4K
|CADJPY.
|-283
|CHFJPY.
|2.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +271.36 USD
En kötü işlem: -396 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +521.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -232.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradehallLimited-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
