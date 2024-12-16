SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MBPro
Tu Chu Khang

MBPro

Tu Chu Khang
0 inceleme
Güvenilirlik
40 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 178%
TradehallLimited-Main
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
229
Kârla kapanan işlemler:
99 (43.23%)
Zararla kapanan işlemler:
130 (56.77%)
En iyi işlem:
271.36 USD
En kötü işlem:
-395.66 USD
Brüt kâr:
3 941.19 USD (139 697 pips)
Brüt zarar:
-2 525.30 USD (79 202 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (521.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
521.77 USD (7)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
98.79%
Maks. mevduat yükü:
99.86%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
2.45
Alış işlemleri:
119 (51.97%)
Satış işlemleri:
110 (48.03%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
6.18 USD
Ortalama kâr:
39.81 USD
Ortalama zarar:
-19.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-232.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-465.40 USD (3)
Aylık büyüme:
22.35%
Yıllık tahmin:
271.13%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
159.50 USD
Maksimum:
578.56 USD (93.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.33% (528.04 USD)
Varlığa göre:
79.33% (983.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 33
AUDUSD. 24
USDCAD. 17
GBPUSD. 15
GBPAUD. 14
NZDUSD. 13
EURUSD. 11
GBPCAD. 10
EURNZD. 9
AUDCAD. 8
NZDCAD. 8
EURAUD. 8
GBPNZD. 7
USDJPY. 6
USDCHF. 6
EURCAD. 5
XAGUSD. 5
USDSGD. 5
EURJPY. 4
GBPSGD. 4
GBPJPY. 3
GBPCHF. 3
NZDJPY. 3
AUDNZD. 3
CADCHF. 2
AUDCHF. 1
CADJPY. 1
CHFJPY. 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. 23
AUDUSD. 404
USDCAD. -135
GBPUSD. 291
GBPAUD. 94
NZDUSD. 65
EURUSD. 78
GBPCAD. 240
EURNZD. -70
AUDCAD. -27
NZDCAD. -45
EURAUD. 57
GBPNZD. 9
USDJPY. -14
USDCHF. 48
EURCAD. 6
XAGUSD. -46
USDSGD. 109
EURJPY. 6
GBPSGD. 98
GBPJPY. 44
GBPCHF. 41
NZDJPY. -38
AUDNZD. 118
CADCHF. -12
AUDCHF. 17
CADJPY. -6
CHFJPY. 66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. 31K
AUDUSD. 6.6K
USDCAD. -5.3K
GBPUSD. 9.3K
GBPAUD. 1.4K
NZDUSD. 1K
EURUSD. 4K
GBPCAD. 11K
EURNZD. -3.9K
AUDCAD. -437
NZDCAD. -279
EURAUD. 2.5K
GBPNZD. -2.1K
USDJPY. -661
USDCHF. 627
EURCAD. 3
XAGUSD. 5
USDSGD. 1.8K
EURJPY. -616
GBPSGD. 520
GBPJPY. 3.2K
GBPCHF. -443
NZDJPY. -2.6K
AUDNZD. 424
CADCHF. -279
AUDCHF. 1.4K
CADJPY. -283
CHFJPY. 2.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +271.36 USD
En kötü işlem: -396 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +521.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -232.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradehallLimited-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.17 11:31
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 01:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 12:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 09:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 05:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 03:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 13:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 10:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 09:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 00:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 19:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 18:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol