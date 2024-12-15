SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / StocksCarnage
Dennis Willi Finimento

StocksCarnage

Dennis Willi Finimento
0 inceleme
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -27%
TickmillEU-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
318
Kârla kapanan işlemler:
110 (34.59%)
Zararla kapanan işlemler:
208 (65.41%)
En iyi işlem:
44.12 EUR
En kötü işlem:
-17.38 EUR
Brüt kâr:
307.62 EUR (322 684 pips)
Brüt zarar:
-377.07 EUR (315 271 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (10.39 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
59.94 EUR (3)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
15.55%
Maks. mevduat yükü:
102.59%
En son işlem:
23 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.51
Alış işlemleri:
122 (38.36%)
Satış işlemleri:
196 (61.64%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-0.22 EUR
Ortalama kâr:
2.80 EUR
Ortalama zarar:
-1.81 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-39.35 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-39.35 EUR (9)
Aylık büyüme:
-0.37%
Yıllık tahmin:
-7.99%
Algo alım-satım:
47%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
136.16 EUR
Maksimum:
136.16 EUR (54.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.45% (136.16 EUR)
Varlığa göre:
6.69% (12.23 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTEC 106
US500 104
XTIUSD 37
NVDA 33
SOLUSD 18
XRPUSD 5
GBPUSD 3
BCHUSD 3
JP225 2
XAUUSD 1
ETHUSD 1
CHINA50 1
US30 1
TSLA 1
BRENT 1
NAT.GAS 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTEC 12
US500 -2
XTIUSD -15
NVDA -42
SOLUSD -16
XRPUSD -8
GBPUSD 1
BCHUSD -1
JP225 0
XAUUSD -2
ETHUSD 0
CHINA50 -1
US30 0
TSLA 0
BRENT -1
NAT.GAS -3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTEC 18K
US500 7.8K
XTIUSD -16
NVDA 210
SOLUSD -1.7K
XRPUSD -15K
GBPUSD 58
BCHUSD -1.8K
JP225 -40
XAUUSD -221
ETHUSD -169
CHINA50 -120
US30 100
TSLA -3
BRENT -11
NAT.GAS -16
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.12 EUR
En kötü işlem: -17 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +10.39 EUR
Maksimum ardışık zarar: -39.35 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillEU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Zaman içinde uygun maliyetli sistem. 1-4 civarında Zararı Durdur ve neredeyse 10x'te TP ile tüm işlemler uzun trendlere gidiyor.

Akılda tutulması gerekenler:

- Sinyal kopyalama işlevinin nasıl çalıştığını öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya bakın: https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/signals/signal_subscriber

- Önerilen minimum depozito: 250 EUR veya eşdeğeri.

- Minimum 1:30 leverege ile hesap.

- Güvenilir sunucu bağlantısı (7/24), belki VPS ve broker aracılığıyla. İyi performansı arşivlemek için kullandığım aynı komisyoncuyu tavsiye ederim: Tickmill veya ICMarkets

- Lütfen sinyale abone olmadan önce yukarıdaki bağlantıda yer alan öğreticiyi dikkatlice tekrar okuyun. Aldığım soruların neredeyse tamamı orada açıklanıyor.

Not

Sinyale abone olduktan sonra, sinyal değişken kar/zararını ve açık pozisyonlarını neredeyse gerçek zamanlı olarak buradan kontrol edebilirsiniz. Emirler her zaman açılmaz, yalnızca piyasa koşulları iyi bir kâr elde etmek için uygun olduğunda açılır. Bu, piyasanın değişkenliklerine maruz kalmayı önler. Bir ay içinde açılabilecek pozisyon sayısı hakkında fikir edinmek için işlem geçmişini analiz edin. Genellikle, uzun vadede daha azı daha çoktur.

Sorumluluk Reddi:

Geçmiş performans gelecekteki performansın garantisi değildir.

Sinyalime abone olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

İnceleme yok
2025.09.11 21:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 22:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 23:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 08:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.09 20:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.25 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.12 00:51
No swaps are charged
2025.05.12 00:51
No swaps are charged
2025.05.09 07:04
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 19:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:35
No swaps are charged
2025.05.02 10:35
No swaps are charged
2025.05.02 09:32
No swaps are charged on the signal account
2025.04.23 17:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 20:38
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
StocksCarnage
Ayda 30 USD
-27%
0
0
USD
381
EUR
38
47%
318
34%
16%
0.81
-0.22
EUR
54%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.