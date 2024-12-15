Zaman içinde uygun maliyetli sistem. 1-4 civarında Zararı Durdur ve neredeyse 10x'te TP ile tüm işlemler uzun trendlere gidiyor.





Akılda tutulması gerekenler:





- Sinyal kopyalama işlevinin nasıl çalıştığını öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya bakın: https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/signals/signal_subscriber





- Önerilen minimum depozito: 250 EUR veya eşdeğeri.





- Minimum 1:30 leverege ile hesap.





- Güvenilir sunucu bağlantısı (7/24), belki VPS ve broker aracılığıyla. İyi performansı arşivlemek için kullandığım aynı komisyoncuyu tavsiye ederim: Tickmill veya ICMarkets





- Lütfen sinyale abone olmadan önce yukarıdaki bağlantıda yer alan öğreticiyi dikkatlice tekrar okuyun. Aldığım soruların neredeyse tamamı orada açıklanıyor.





Not





Sinyale abone olduktan sonra, sinyal değişken kar/zararını ve açık pozisyonlarını neredeyse gerçek zamanlı olarak buradan kontrol edebilirsiniz. Emirler her zaman açılmaz, yalnızca piyasa koşulları iyi bir kâr elde etmek için uygun olduğunda açılır. Bu, piyasanın değişkenliklerine maruz kalmayı önler. Bir ay içinde açılabilecek pozisyon sayısı hakkında fikir edinmek için işlem geçmişini analiz edin. Genellikle, uzun vadede daha azı daha çoktur.





Sorumluluk Reddi:





Geçmiş performans gelecekteki performansın garantisi değildir.





Sinyalime abone olmak sizin sorumluluğunuzdadır.



