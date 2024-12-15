- Büyüme
İşlemler:
318
Kârla kapanan işlemler:
110 (34.59%)
Zararla kapanan işlemler:
208 (65.41%)
En iyi işlem:
44.12 EUR
En kötü işlem:
-17.38 EUR
Brüt kâr:
307.62 EUR (322 684 pips)
Brüt zarar:
-377.07 EUR (315 271 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (10.39 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
59.94 EUR (3)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
15.55%
Maks. mevduat yükü:
102.59%
En son işlem:
23 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.51
Alış işlemleri:
122 (38.36%)
Satış işlemleri:
196 (61.64%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-0.22 EUR
Ortalama kâr:
2.80 EUR
Ortalama zarar:
-1.81 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-39.35 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-39.35 EUR (9)
Aylık büyüme:
-0.37%
Yıllık tahmin:
-7.99%
Algo alım-satım:
47%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
136.16 EUR
Maksimum:
136.16 EUR (54.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.45% (136.16 EUR)
Varlığa göre:
6.69% (12.23 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTEC
|106
|US500
|104
|XTIUSD
|37
|NVDA
|33
|SOLUSD
|18
|XRPUSD
|5
|GBPUSD
|3
|BCHUSD
|3
|JP225
|2
|XAUUSD
|1
|ETHUSD
|1
|CHINA50
|1
|US30
|1
|TSLA
|1
|BRENT
|1
|NAT.GAS
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTEC
|12
|US500
|-2
|XTIUSD
|-15
|NVDA
|-42
|SOLUSD
|-16
|XRPUSD
|-8
|GBPUSD
|1
|BCHUSD
|-1
|JP225
|0
|XAUUSD
|-2
|ETHUSD
|0
|CHINA50
|-1
|US30
|0
|TSLA
|0
|BRENT
|-1
|NAT.GAS
|-3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTEC
|18K
|US500
|7.8K
|XTIUSD
|-16
|NVDA
|210
|SOLUSD
|-1.7K
|XRPUSD
|-15K
|GBPUSD
|58
|BCHUSD
|-1.8K
|JP225
|-40
|XAUUSD
|-221
|ETHUSD
|-169
|CHINA50
|-120
|US30
|100
|TSLA
|-3
|BRENT
|-11
|NAT.GAS
|-16
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +44.12 EUR
En kötü işlem: -17 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +10.39 EUR
Maksimum ardışık zarar: -39.35 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillEU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Zaman içinde uygun maliyetli sistem. 1-4 civarında Zararı Durdur ve neredeyse 10x'te TP ile tüm işlemler uzun trendlere gidiyor.
Akılda tutulması gerekenler:
- Sinyal kopyalama işlevinin nasıl çalıştığını öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya bakın: https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/signals/signal_subscriber
- Önerilen minimum depozito: 250 EUR veya eşdeğeri.
- Minimum 1:30 leverege ile hesap.
- Güvenilir sunucu bağlantısı (7/24), belki VPS ve broker aracılığıyla. İyi performansı arşivlemek için kullandığım aynı komisyoncuyu tavsiye ederim: Tickmill veya ICMarkets
- Lütfen sinyale abone olmadan önce yukarıdaki bağlantıda yer alan öğreticiyi dikkatlice tekrar okuyun. Aldığım soruların neredeyse tamamı orada açıklanıyor.
Not
Sinyale abone olduktan sonra, sinyal değişken kar/zararını ve açık pozisyonlarını neredeyse gerçek zamanlı olarak buradan kontrol edebilirsiniz. Emirler her zaman açılmaz, yalnızca piyasa koşulları iyi bir kâr elde etmek için uygun olduğunda açılır. Bu, piyasanın değişkenliklerine maruz kalmayı önler. Bir ay içinde açılabilecek pozisyon sayısı hakkında fikir edinmek için işlem geçmişini analiz edin. Genellikle, uzun vadede daha azı daha çoktur.
Sorumluluk Reddi:
Geçmiş performans gelecekteki performansın garantisi değildir.
Sinyalime abone olmak sizin sorumluluğunuzdadır.
