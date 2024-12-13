SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Hedging1 by Alpha
Wardhana Ng Surya

Hedging1 by Alpha

Wardhana Ng Surya
0 inceleme
Güvenilirlik
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 35%
FBS-Real-10
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
697
Kârla kapanan işlemler:
444 (63.70%)
Zararla kapanan işlemler:
253 (36.30%)
En iyi işlem:
1 611.97 USD
En kötü işlem:
-2 260.86 USD
Brüt kâr:
24 264.44 USD (98 276 pips)
Brüt zarar:
-18 972.91 USD (250 118 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (18 213.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18 213.81 USD (35)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
40.01%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
195
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
471 (67.58%)
Satış işlemleri:
226 (32.42%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
7.59 USD
Ortalama kâr:
54.65 USD
Ortalama zarar:
-74.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-12 106.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 106.31 USD (34)
Aylık büyüme:
-39.80%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16 174.47 USD (47.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.15% (16 174.47 USD)
Varlığa göre:
51.49% (16 979.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPY 123
AUDNZD 104
USDCAD 70
GBPJPY 57
EURGBP 55
GBPCHF 51
AUDCAD 45
XTIUSD 37
XBRUSD 37
NZDCAD 33
archived 32
EURJPY 29
EURCHF 24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPY -9.2K
AUDNZD -2.5K
USDCAD -1K
GBPJPY 355
EURGBP -2.3K
GBPCHF 363
AUDCAD 238
XTIUSD 360
XBRUSD 337
NZDCAD 180
archived 18K
EURJPY 202
EURCHF 129
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPY -107K
AUDNZD -28K
USDCAD -24K
GBPJPY 5.4K
EURGBP -25K
GBPCHF 6.3K
AUDCAD 674
XTIUSD 797
XBRUSD 353
NZDCAD 8.6K
archived 0
EURJPY 7.9K
EURCHF 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 611.97 USD
En kötü işlem: -2 261 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 34
Maksimum ardışık kâr: +18 213.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -12 106.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 4
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 9
ICMarkets-Live19
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 6
MEXIntGroup-Real
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 5
Tickmill-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 8
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 5
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.01 × 97
XMAU-Real 20
0.12 × 17
ICMarkets-Live24
0.13 × 48
ICMarkets-Live17
0.13 × 95
ICMarketsSC-Live10
0.15 × 20
89 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 03:01
Share of trading days is too low
2025.09.26 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.24 02:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.15 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 32 days. This comprises 11.47% of days out of the 279 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 2.51% of days out of 279 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 13:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.30 11:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 20:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 08:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 18:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 16:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.