İşlemler:
697
Kârla kapanan işlemler:
444 (63.70%)
Zararla kapanan işlemler:
253 (36.30%)
En iyi işlem:
1 611.97 USD
En kötü işlem:
-2 260.86 USD
Brüt kâr:
24 264.44 USD (98 276 pips)
Brüt zarar:
-18 972.91 USD (250 118 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (18 213.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18 213.81 USD (35)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
40.01%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
195
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
471 (67.58%)
Satış işlemleri:
226 (32.42%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
7.59 USD
Ortalama kâr:
54.65 USD
Ortalama zarar:
-74.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-12 106.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 106.31 USD (34)
Aylık büyüme:
-39.80%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16 174.47 USD (47.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.15% (16 174.47 USD)
Varlığa göre:
51.49% (16 979.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|123
|AUDNZD
|104
|USDCAD
|70
|GBPJPY
|57
|EURGBP
|55
|GBPCHF
|51
|AUDCAD
|45
|XTIUSD
|37
|XBRUSD
|37
|NZDCAD
|33
|archived
|32
|EURJPY
|29
|EURCHF
|24
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CHFJPY
|-9.2K
|AUDNZD
|-2.5K
|USDCAD
|-1K
|GBPJPY
|355
|EURGBP
|-2.3K
|GBPCHF
|363
|AUDCAD
|238
|XTIUSD
|360
|XBRUSD
|337
|NZDCAD
|180
|archived
|18K
|EURJPY
|202
|EURCHF
|129
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CHFJPY
|-107K
|AUDNZD
|-28K
|USDCAD
|-24K
|GBPJPY
|5.4K
|EURGBP
|-25K
|GBPCHF
|6.3K
|AUDCAD
|674
|XTIUSD
|797
|XBRUSD
|353
|NZDCAD
|8.6K
|archived
|0
|EURJPY
|7.9K
|EURCHF
|1.8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 611.97 USD
En kötü işlem: -2 261 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 34
Maksimum ardışık kâr: +18 213.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -12 106.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-Live06
|0.00 × 4
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 9
ICMarkets-Live19
|0.00 × 3
ICMarkets-Live08
|0.00 × 6
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
Tickmill-Live05
|0.00 × 8
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
Exness-Real3
|0.00 × 4
TickmillUK-Live03
|0.00 × 5
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
TradersWay-Live
|0.00 × 1
Tickmill-Live02
|0.01 × 97
XMAU-Real 20
|0.12 × 17
ICMarkets-Live24
|0.13 × 48
ICMarkets-Live17
|0.13 × 95
ICMarketsSC-Live10
|0.15 × 20
