Victorianus Dyan Ardi Wilogo

Tzunami Gatra Mega Berjangka

Victorianus Dyan Ardi Wilogo
0 inceleme
Güvenilirlik
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 83%
GatraMegaBerjangka-Real
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 676
Kârla kapanan işlemler:
1 199 (71.53%)
Zararla kapanan işlemler:
477 (28.46%)
En iyi işlem:
1 195.70 USD
En kötü işlem:
-2 422.05 USD
Brüt kâr:
44 678.60 USD (449 470 pips)
Brüt zarar:
-30 806.22 USD (487 081 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (603.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 367.97 USD (12)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
95.09%
Maks. mevduat yükü:
72.03%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.09
Alış işlemleri:
1 068 (63.72%)
Satış işlemleri:
608 (36.28%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
8.28 USD
Ortalama kâr:
37.26 USD
Ortalama zarar:
-64.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-2 993.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 760.66 USD (7)
Aylık büyüme:
-11.05%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
12 760.66 USD (48.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.98% (12 760.66 USD)
Varlığa göre:
85.05% (23 058.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD.mm 950
AUDUSD.mm 683
XAUUSD.mm 40
GBPUSD.mm 3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD.mm 11K
AUDUSD.mm 5.6K
XAUUSD.mm -3.4K
GBPUSD.mm 116
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD.mm 86K
AUDUSD.mm 32K
XAUUSD.mm -156K
GBPUSD.mm 1.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 195.70 USD
En kötü işlem: -2 422 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +603.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 993.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GatraMegaBerjangka-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.26 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 15:49
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 09:44
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.64% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 09:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 14:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.11 09:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 06:32
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 00:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.10 19:51
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.02.10 16:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.10 14:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 05:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
