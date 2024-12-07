- Büyüme
İşlemler:
708
Kârla kapanan işlemler:
488 (68.92%)
Zararla kapanan işlemler:
220 (31.07%)
En iyi işlem:
7 826.23 USD
En kötü işlem:
-3 750.30 USD
Brüt kâr:
24 052.07 USD (305 768 pips)
Brüt zarar:
-12 246.24 USD (267 879 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (535.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 918.70 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
45.64%
Maks. mevduat yükü:
11.91%
En son işlem:
35 dakika önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
383 (54.10%)
Satış işlemleri:
325 (45.90%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
16.67 USD
Ortalama kâr:
49.29 USD
Ortalama zarar:
-55.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-420.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 750.56 USD (2)
Aylık büyüme:
16.72%
Yıllık tahmin:
202.89%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.44 USD
Maksimum:
6 078.37 USD (35.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.14% (6 078.37 USD)
Varlığa göre:
70.18% (11 802.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|708
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|39K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7 826.23 USD
En kötü işlem: -3 750 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +535.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -420.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
