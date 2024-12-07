SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / StanOK5000
Oleh Sharpan

StanOK5000

Oleh Sharpan
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 236%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
708
Kârla kapanan işlemler:
488 (68.92%)
Zararla kapanan işlemler:
220 (31.07%)
En iyi işlem:
7 826.23 USD
En kötü işlem:
-3 750.30 USD
Brüt kâr:
24 052.07 USD (305 768 pips)
Brüt zarar:
-12 246.24 USD (267 879 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (535.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 918.70 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
45.64%
Maks. mevduat yükü:
11.91%
En son işlem:
35 dakika önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
383 (54.10%)
Satış işlemleri:
325 (45.90%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
16.67 USD
Ortalama kâr:
49.29 USD
Ortalama zarar:
-55.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-420.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 750.56 USD (2)
Aylık büyüme:
16.72%
Yıllık tahmin:
202.89%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.44 USD
Maksimum:
6 078.37 USD (35.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.14% (6 078.37 USD)
Varlığa göre:
70.18% (11 802.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 708
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 12K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 39K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 826.23 USD
En kötü işlem: -3 750 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +535.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -420.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
50 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.08 09:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.09 10:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 20:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 12:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 10:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 10:08
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.98% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 10:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 17:11
No swaps are charged on the signal account
2025.07.09 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 12:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 10:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 08:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.10 02:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.13 09:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
