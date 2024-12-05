SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Customer 3
Borja Mayoral Arauz

Customer 3

Borja Mayoral Arauz
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 46%
ValutradesSeychelles-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 530
Kârla kapanan işlemler:
1 015 (66.33%)
Zararla kapanan işlemler:
515 (33.66%)
En iyi işlem:
792.48 USD
En kötü işlem:
-1 718.36 USD
Brüt kâr:
33 052.71 USD (242 905 pips)
Brüt zarar:
-23 948.17 USD (166 442 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (125.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 503.98 USD (13)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
67.83%
Maks. mevduat yükü:
75.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
660 (43.14%)
Satış işlemleri:
870 (56.86%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
5.95 USD
Ortalama kâr:
32.56 USD
Ortalama zarar:
-46.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-3 356.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 356.22 USD (21)
Aylık büyüme:
2.29%
Yıllık tahmin:
28.30%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
778.15 USD
Maksimum:
5 377.56 USD (35.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.92% (5 377.56 USD)
Varlığa göre:
34.49% (7 729.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD+ 332
NZDCAD+ 300
EURUSD+ 229
AUDNZD+ 196
GBPUSD+ 144
USDCAD+ 140
GBPCAD+ 82
XAUUSD+ 64
EURCAD+ 38
EURGBP+ 4
EURNZD+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD+ 1.5K
NZDCAD+ 2.8K
EURUSD+ 455
AUDNZD+ 242
GBPUSD+ 564
USDCAD+ 554
GBPCAD+ 1.9K
XAUUSD+ -119
EURCAD+ 1.2K
EURGBP+ 65
EURNZD+ 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD+ 15K
NZDCAD+ 23K
EURUSD+ -8.7K
AUDNZD+ 295
GBPUSD+ 6.3K
USDCAD+ 13K
GBPCAD+ 12K
XAUUSD+ 2.5K
EURCAD+ 12K
EURGBP+ 329
EURNZD+ 305
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +792.48 USD
En kötü işlem: -1 718 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +125.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 356.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValutradesSeychelles-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.05.23 09:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 21:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.03.04 09:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 10:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.13 18:01
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2024.12.05 14:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
