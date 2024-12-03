- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
113
Kârla kapanan işlemler:
91 (80.53%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (19.47%)
En iyi işlem:
66.09 USD
En kötü işlem:
-53.53 USD
Brüt kâr:
863.10 USD (552 756 pips)
Brüt zarar:
-261.26 USD (190 052 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (179.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
179.45 USD (15)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
67.98%
Maks. mevduat yükü:
38.58%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
11.24
Alış işlemleri:
62 (54.87%)
Satış işlemleri:
51 (45.13%)
Kâr faktörü:
3.30
Beklenen getiri:
5.33 USD
Ortalama kâr:
9.48 USD
Ortalama zarar:
-11.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-17.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.53 USD (1)
Aylık büyüme:
6.30%
Yıllık tahmin:
76.41%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
53.53 USD (15.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.34% (53.53 USD)
Varlığa göre:
83.43% (278.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|EURUSD
|12
|USDJPY
|9
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|USDCHF
|6
|EURJPY
|5
|EURAUD
|5
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|2
|AUDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|2
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|427
|EURUSD
|9
|USDJPY
|16
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|26
|USDCHF
|24
|EURJPY
|24
|EURAUD
|17
|GBPNZD
|4
|NZDCHF
|4
|AUDJPY
|10
|GBPAUD
|9
|GBPCHF
|3
|GBPJPY
|2
|AUDUSD
|0
|CHFJPY
|4
|NZDJPY
|3
|EURGBP
|7
|EURCAD
|4
|NZDUSD
|7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|341K
|EURUSD
|1.2K
|USDJPY
|2.1K
|USDCAD
|467
|GBPUSD
|2.7K
|USDCHF
|1.3K
|EURJPY
|3.8K
|EURAUD
|2.8K
|GBPNZD
|987
|NZDCHF
|342
|AUDJPY
|1.6K
|GBPAUD
|1.6K
|GBPCHF
|-297
|GBPJPY
|355
|AUDUSD
|0
|CHFJPY
|623
|NZDJPY
|451
|EURGBP
|545
|EURCAD
|485
|NZDUSD
|726
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +66.09 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +179.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
GMI-Live08
|0.00 × 67
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
MaxiServices-Real
|0.00 × 275
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
360Capital-Real
|0.00 × 7
WetradeInternational-Live
|0.00 × 11
LCG-Live1
|0.00 × 5
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 376
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 10
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 5
Markets.com2-MarketsX
|0.00 × 87
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
GPP-Live
|0.00 × 4
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|0.00 × 58
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 6
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
RistonCapital-FreshForex Real
|0.00 × 1
Esplanade-Live
|0.00 × 19
AM-Live3
|0.00 × 24
FXBTG-Main
|0.00 × 4
Varchev-Real
|0.00 × 164
İnceleme yok