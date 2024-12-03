SinyallerBölümler
Taha Ebrahim

Trading and gains

Taha Ebrahim
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 602%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
113
Kârla kapanan işlemler:
91 (80.53%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (19.47%)
En iyi işlem:
66.09 USD
En kötü işlem:
-53.53 USD
Brüt kâr:
863.10 USD (552 756 pips)
Brüt zarar:
-261.26 USD (190 052 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (179.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
179.45 USD (15)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
67.98%
Maks. mevduat yükü:
38.58%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
11.24
Alış işlemleri:
62 (54.87%)
Satış işlemleri:
51 (45.13%)
Kâr faktörü:
3.30
Beklenen getiri:
5.33 USD
Ortalama kâr:
9.48 USD
Ortalama zarar:
-11.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-17.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.53 USD (1)
Aylık büyüme:
6.30%
Yıllık tahmin:
76.41%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
53.53 USD (15.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.34% (53.53 USD)
Varlığa göre:
83.43% (278.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 46
EURUSD 12
USDJPY 9
USDCAD 6
GBPUSD 6
USDCHF 6
EURJPY 5
EURAUD 5
GBPNZD 3
NZDCHF 2
AUDJPY 2
GBPAUD 2
GBPCHF 2
GBPJPY 1
AUDUSD 1
CHFJPY 1
NZDJPY 1
EURGBP 1
EURCAD 1
NZDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 427
EURUSD 9
USDJPY 16
USDCAD 2
GBPUSD 26
USDCHF 24
EURJPY 24
EURAUD 17
GBPNZD 4
NZDCHF 4
AUDJPY 10
GBPAUD 9
GBPCHF 3
GBPJPY 2
AUDUSD 0
CHFJPY 4
NZDJPY 3
EURGBP 7
EURCAD 4
NZDUSD 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 341K
EURUSD 1.2K
USDJPY 2.1K
USDCAD 467
GBPUSD 2.7K
USDCHF 1.3K
EURJPY 3.8K
EURAUD 2.8K
GBPNZD 987
NZDCHF 342
AUDJPY 1.6K
GBPAUD 1.6K
GBPCHF -297
GBPJPY 355
AUDUSD 0
CHFJPY 623
NZDJPY 451
EURGBP 545
EURCAD 485
NZDUSD 726
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +66.09 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +179.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GMI-Live08
0.00 × 67
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
MaxiServices-Real
0.00 × 275
AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
360Capital-Real
0.00 × 7
WetradeInternational-Live
0.00 × 11
LCG-Live1
0.00 × 5
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 376
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 10
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 5
Markets.com2-MarketsX
0.00 × 87
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
GPP-Live
0.00 × 4
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 58
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 6
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
RistonCapital-FreshForex Real
0.00 × 1
Esplanade-Live
0.00 × 19
AM-Live3
0.00 × 24
FXBTG-Main
0.00 × 4
Varchev-Real
0.00 × 164
İnceleme yok
2025.09.24 20:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 08:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.20 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 18:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.07 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 07:39
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.31 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.26 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.17 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.10 09:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.08 12:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.05 10:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 18:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
