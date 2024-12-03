- Büyüme
İşlemler:
113
Kârla kapanan işlemler:
91 (80.53%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (19.47%)
En iyi işlem:
65.69 USD
En kötü işlem:
-51.73 USD
Brüt kâr:
875.34 USD (562 774 pips)
Brüt zarar:
-265.29 USD (193 909 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (179.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
179.02 USD (15)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
68.02%
Maks. mevduat yükü:
32.93%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
11.79
Alış işlemleri:
62 (54.87%)
Satış işlemleri:
51 (45.13%)
Kâr faktörü:
3.30
Beklenen getiri:
5.40 USD
Ortalama kâr:
9.62 USD
Ortalama zarar:
-12.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-16.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.73 USD (1)
Aylık büyüme:
6.49%
Yıllık tahmin:
78.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
51.73 USD (14.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.38% (51.73 USD)
Varlığa göre:
81.09% (277.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|EURUSD
|12
|USDJPY
|9
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|USDCHF
|6
|EURJPY
|5
|EURAUD
|5
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|2
|AUDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|2
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|436
|EURUSD
|10
|USDJPY
|15
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|26
|USDCHF
|24
|EURJPY
|24
|EURAUD
|16
|GBPNZD
|2
|NZDCHF
|5
|AUDJPY
|10
|GBPAUD
|10
|GBPCHF
|3
|GBPJPY
|2
|AUDUSD
|-1
|CHFJPY
|4
|NZDJPY
|3
|EURGBP
|7
|EURCAD
|4
|NZDUSD
|7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|347K
|EURUSD
|1.2K
|USDJPY
|1.9K
|USDCAD
|706
|GBPUSD
|2.7K
|USDCHF
|1.3K
|EURJPY
|3.7K
|EURAUD
|2.8K
|GBPNZD
|588
|NZDCHF
|383
|AUDJPY
|1.6K
|GBPAUD
|1.7K
|GBPCHF
|-280
|GBPJPY
|356
|AUDUSD
|-21
|CHFJPY
|629
|NZDJPY
|448
|EURGBP
|555
|EURCAD
|497
|NZDUSD
|728
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +65.69 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +179.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GMI-Live08
|0.00 × 67
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 275
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 11
|
LCG-Live1
|0.00 × 5
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 376
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 10
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 5
|
Markets.com2-MarketsX
|0.00 × 87
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
GPP-Live
|0.00 × 4
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|0.00 × 58
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 6
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
RistonCapital-FreshForex Real
|0.00 × 1
|
Esplanade-Live
|0.00 × 19
|
AM-Live3
|0.00 × 24
|
FXBTG-Main
|0.00 × 4
|
Varchev-Real
|0.00 × 164
