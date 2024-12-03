Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 FxPro-MT5 0.47 × 835 Exness-MT5Real 0.50 × 2 Swissquote-Server 1.50 × 2 FBS-Real 2.00 × 1 ForexClub-MT5 Real Server 2.77 × 13 RoboForex-Pro 5.92 × 12