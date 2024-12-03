SinyallerBölümler
Liudmila Mishustina

LudaTradersHood FX2

Liudmila Mishustina
0 inceleme
Güvenilirlik
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 31%
FxPro-MT5
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
231
Kârla kapanan işlemler:
183 (79.22%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (20.78%)
En iyi işlem:
75.44 USD
En kötü işlem:
-55.71 USD
Brüt kâr:
1 693.62 USD (72 182 pips)
Brüt zarar:
-301.10 USD (13 834 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (748.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
748.06 USD (54)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.31
Alış işlemleri:
190 (82.25%)
Satış işlemleri:
41 (17.75%)
Kâr faktörü:
5.62
Beklenen getiri:
6.03 USD
Ortalama kâr:
9.25 USD
Ortalama zarar:
-6.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-159.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-159.68 USD (11)
Aylık büyüme:
-0.17%
Yıllık tahmin:
0.52%
Algo alım-satım:
53%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
167.58 USD (2.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.28% (164.20 USD)
Varlığa göre:
29.86% (1 493.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 231
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 58K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +75.44 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 54
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +748.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -159.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FxPro-MT5
0.47 × 835
Exness-MT5Real
0.50 × 2
Swissquote-Server
1.50 × 2
FBS-Real
2.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
2.77 × 13
RoboForex-Pro
5.92 × 12
İnceleme yok
2025.05.02 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 11:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 18:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.20 04:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.27 09:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 03:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 22:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 21:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 20:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 04:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 04:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.04 03:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.03 07:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.03 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.03 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LudaTradersHood FX2
Ayda 30 USD
31%
0
0
USD
5K
USD
44
53%
231
79%
100%
5.62
6.03
USD
30%
1:50
