Diego Magarian Conde

SupplyDemandEA

Diego Magarian Conde
0 inceleme
Güvenilirlik
40 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 16%
Tickmill-Live09
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
97
Kârla kapanan işlemler:
66 (68.04%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (31.96%)
En iyi işlem:
45.57 USD
En kötü işlem:
-25.02 USD
Brüt kâr:
431.23 USD (17 119 pips)
Brüt zarar:
-221.67 USD (10 338 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (42.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.45 USD (2)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
25.14%
Maks. mevduat yükü:
23.82%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.42
Alış işlemleri:
44 (45.36%)
Satış işlemleri:
53 (54.64%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
2.16 USD
Ortalama kâr:
6.53 USD
Ortalama zarar:
-7.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-38.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.66 USD (3)
Aylık büyüme:
2.96%
Yıllık tahmin:
35.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
38.66 USD (2.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.67% (38.66 USD)
Varlığa göre:
41.25% (634.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 41
AUDCAD 33
NZDCAD 23
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 62
AUDCAD 92
NZDCAD 56
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD -25
AUDCAD 4K
NZDCAD 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.57 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +42.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live02
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
Tickmill-Live08
0.20 × 10
BlueberryMarkets-Live
0.39 × 28
ICMarketsSC-Live08
0.54 × 63
TopFXSC-Live Server
0.67 × 3
AxioryAsia-02Live
0.67 × 3
TickmillUK-Live03
0.70 × 63
CPTMarkets-Live01
0.76 × 92
FTMO-Server
0.83 × 124
Pepperstone-Edge12
0.89 × 18
ICMarkets-Live22
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
1.11 × 154
ICMarketsSC-Live19
1.12 × 91
Pepperstone-Edge02
1.26 × 38
FusionMarkets-Live
1.32 × 349
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.34 × 806
ICMarketsSC-Live32
1.43 × 51
RoboForex-Prime
1.55 × 577
ICMarketsSC-Live05
2.00 × 1
Exness-Real4
2.00 × 1
Tickmill-Live10
2.02 × 93
Pepperstone-Demo01
2.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
2.67 × 33
Supplydemand EA

Broker: Tickmill MT4 Raw

2025.09.25 14:35
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 06:45
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 04:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 03:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
