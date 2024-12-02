- Büyüme
İşlemler:
97
Kârla kapanan işlemler:
66 (68.04%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (31.96%)
En iyi işlem:
45.57 USD
En kötü işlem:
-25.02 USD
Brüt kâr:
431.23 USD (17 119 pips)
Brüt zarar:
-221.67 USD (10 338 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (42.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.45 USD (2)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
25.14%
Maks. mevduat yükü:
23.82%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.42
Alış işlemleri:
44 (45.36%)
Satış işlemleri:
53 (54.64%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
2.16 USD
Ortalama kâr:
6.53 USD
Ortalama zarar:
-7.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-38.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.66 USD (3)
Aylık büyüme:
2.96%
Yıllık tahmin:
35.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
38.66 USD (2.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.67% (38.66 USD)
Varlığa göre:
41.25% (634.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|41
|AUDCAD
|33
|NZDCAD
|23
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|62
|AUDCAD
|92
|NZDCAD
|56
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|-25
|AUDCAD
|4K
|NZDCAD
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +45.57 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +42.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live08
|0.20 × 10
|
BlueberryMarkets-Live
|0.39 × 28
|
ICMarketsSC-Live08
|0.54 × 63
|
TopFXSC-Live Server
|0.67 × 3
|
AxioryAsia-02Live
|0.67 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.70 × 63
|
CPTMarkets-Live01
|0.76 × 92
|
FTMO-Server
|0.83 × 124
|
Pepperstone-Edge12
|0.89 × 18
|
ICMarkets-Live22
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|1.11 × 154
|
ICMarketsSC-Live19
|1.12 × 91
|
Pepperstone-Edge02
|1.26 × 38
|
FusionMarkets-Live
|1.32 × 349
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.34 × 806
|
ICMarketsSC-Live32
|1.43 × 51
|
RoboForex-Prime
|1.55 × 577
|
ICMarketsSC-Live05
|2.00 × 1
|
Exness-Real4
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|2.02 × 93
|
Pepperstone-Demo01
|2.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|2.67 × 33
Supplydemand EA
Broker: Tickmill MT4 Raw
İnceleme yok