Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live02 0.00 × 2 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 3 Tickmill-Live08 0.20 × 10 BlueberryMarkets-Live 0.39 × 28 ICMarketsSC-Live08 0.54 × 63 TopFXSC-Live Server 0.67 × 3 AxioryAsia-02Live 0.67 × 3 TickmillUK-Live03 0.70 × 63 CPTMarkets-Live01 0.76 × 92 FTMO-Server 0.83 × 124 Pepperstone-Edge12 0.89 × 18 ICMarkets-Live22 1.00 × 3 ICMarketsSC-Live18 1.11 × 154 ICMarketsSC-Live19 1.12 × 91 Pepperstone-Edge02 1.26 × 38 FusionMarkets-Live 1.32 × 349 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 1.34 × 806 ICMarketsSC-Live32 1.43 × 51 RoboForex-Prime 1.55 × 577 ICMarketsSC-Live05 2.00 × 1 Exness-Real4 2.00 × 1 Tickmill-Live10 2.02 × 93 Pepperstone-Demo01 2.33 × 3 ICMarketsSC-Live24 2.67 × 33 40 daha fazla...