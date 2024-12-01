- Büyüme
İşlemler:
1 209
Kârla kapanan işlemler:
855 (70.71%)
Zararla kapanan işlemler:
354 (29.28%)
En iyi işlem:
45.82 USD
En kötü işlem:
-123.95 USD
Brüt kâr:
2 507.35 USD (89 142 pips)
Brüt zarar:
-1 369.94 USD (158 180 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (31.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
120.63 USD (12)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
28.43%
Maks. mevduat yükü:
60.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
6.91
Alış işlemleri:
523 (43.26%)
Satış işlemleri:
686 (56.74%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
0.94 USD
Ortalama kâr:
2.93 USD
Ortalama zarar:
-3.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-16.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-164.68 USD (2)
Aylık büyüme:
6.08%
Yıllık tahmin:
73.80%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
67.04 USD
Maksimum:
164.68 USD (15.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.00% (164.68 USD)
Varlığa göre:
62.82% (630.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1187
|DE30
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.2K
|DE30
|-61
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-33K
|DE30
|-36K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +45.82 USD
En kötü işlem: -124 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +31.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.46 USD
This auto trader works on PAR EURUSD, at Corretora FBS. The objective is to make quick trades with risk-compatible lots. always seeks a return greater than 10% per month
The suggestion is to have funds of US$1,000.00
İnceleme yok
