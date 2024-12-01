SinyallerBölümler
Wilson Rodrigues

FBS 659

Wilson Rodrigues
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 146%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 209
Kârla kapanan işlemler:
855 (70.71%)
Zararla kapanan işlemler:
354 (29.28%)
En iyi işlem:
45.82 USD
En kötü işlem:
-123.95 USD
Brüt kâr:
2 507.35 USD (89 142 pips)
Brüt zarar:
-1 369.94 USD (158 180 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (31.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
120.63 USD (12)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
28.43%
Maks. mevduat yükü:
60.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
6.91
Alış işlemleri:
523 (43.26%)
Satış işlemleri:
686 (56.74%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
0.94 USD
Ortalama kâr:
2.93 USD
Ortalama zarar:
-3.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-16.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-164.68 USD (2)
Aylık büyüme:
6.08%
Yıllık tahmin:
73.80%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
67.04 USD
Maksimum:
164.68 USD (15.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.00% (164.68 USD)
Varlığa göre:
62.82% (630.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1187
DE30 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.2K
DE30 -61
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -33K
DE30 -36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.82 USD
En kötü işlem: -124 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +31.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live2
0.00 × 16
FOREX.comGlobal-Live 532
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
itexsys-Platform
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 16
FreshForex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 5
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live
0.00 × 3
StriforSVG-Live
0.00 × 43
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 1
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BenchMark-Server
0.00 × 1
This auto trader works on PAR EURUSD, at Corretora FBS. The objective is to make quick trades with risk-compatible lots. always seeks a return greater than 10% per month

The suggestion is to have funds of US$1,000.00

İnceleme yok
2025.09.12 17:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 10:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 02:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 06:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 13:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 08:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 09:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 07:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 20:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.02 20:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.31 08:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.31 06:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.