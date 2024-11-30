SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Titanio Trading JYVK
Walter Alejandro Knaus

Titanio Trading JYVK

Walter Alejandro Knaus
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 7%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 406
Kârla kapanan işlemler:
2 214 (65.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 192 (35.00%)
En iyi işlem:
5 655.81 USD
En kötü işlem:
-3 423.07 USD
Brüt kâr:
158 710.99 USD (507 354 pips)
Brüt zarar:
-151 649.52 USD (509 463 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (560.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 592.29 USD (6)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
42.63%
Maks. mevduat yükü:
103.73%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
1 708 (50.15%)
Satış işlemleri:
1 698 (49.85%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
2.07 USD
Ortalama kâr:
71.69 USD
Ortalama zarar:
-127.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-6 344.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 106.23 USD (3)
Aylık büyüme:
-1.85%
Yıllık tahmin:
-22.50%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 277.87 USD
Maksimum:
25 022.47 USD (18.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.94% (25 022.47 USD)
Varlığa göre:
6.81% (7 826.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1622
NDX 377
EURNZD 373
GDAXI 183
GBPJPY 177
EURUSD 175
XTIUSD 141
GBPCHF 80
GBPUSD 56
AUDCAD 48
USDCHF 37
WS30 22
USDCAD 22
SPA35 19
XAGUSD 14
GBPCAD 11
CADJPY 9
STOXX50E 8
AUDJPY 7
CADCHF 5
EURCHF 4
NZDUSD 3
USDJPY 3
SP500 2
EURCAD 2
EURAUD 2
AUDUSD 1
CHFJPY 1
GBPNZD 1
EURGBP 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4.4K
NDX 16K
EURNZD -3.7K
GDAXI 638
GBPJPY 578
EURUSD -1.8K
XTIUSD 572
GBPCHF 220
GBPUSD -4K
AUDCAD 60
USDCHF -2.1K
WS30 1.4K
USDCAD -1.4K
SPA35 10
XAGUSD -455
GBPCAD -473
CADJPY 2.2K
STOXX50E -76
AUDJPY -451
CADCHF 222
EURCHF -298
NZDUSD -727
USDJPY -1.6K
SP500 1
EURCAD -812
EURAUD 44
AUDUSD 431
CHFJPY -396
GBPNZD -817
EURGBP -1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -15K
NDX 3.8K
EURNZD 3.7K
GDAXI 651
GBPJPY 3.6K
EURUSD -505
XTIUSD -2.7K
GBPCHF 1.9K
GBPUSD 653
AUDCAD 1.6K
USDCHF -1.3K
WS30 1K
USDCAD 246
SPA35 4.1K
XAGUSD -673
GBPCAD -2.3K
CADJPY 753
STOXX50E -328
AUDJPY -54
CADCHF 244
EURCHF -28
NZDUSD -399
USDJPY -109
SP500 64
EURCAD -287
EURAUD 211
AUDUSD 105
CHFJPY -277
GBPNZD -125
EURGBP -79
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 655.81 USD
En kötü işlem: -3 423 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +560.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 344.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
İnceleme yok
2025.09.24 00:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 07:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.27 09:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 08:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 18:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.10 05:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.30 11:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 18:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 06:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.24 05:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 19:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.17 16:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.13 22:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.13 12:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.10 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.27 02:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.