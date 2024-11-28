- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
123
Kârla kapanan işlemler:
102 (82.92%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (17.07%)
En iyi işlem:
65.77 USD
En kötü işlem:
-52.21 USD
Brüt kâr:
881.45 USD (574 456 pips)
Brüt zarar:
-265.31 USD (194 228 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (40.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
176.82 USD (15)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
67.45%
Maks. mevduat yükü:
28.16%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
11.80
Alış işlemleri:
62 (50.41%)
Satış işlemleri:
61 (49.59%)
Kâr faktörü:
3.32
Beklenen getiri:
5.01 USD
Ortalama kâr:
8.64 USD
Ortalama zarar:
-12.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-16.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52.21 USD (1)
Aylık büyüme:
6.18%
Yıllık tahmin:
74.98%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
52.21 USD (13.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.69% (52.21 USD)
Varlığa göre:
78.96% (284.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|EURUSD
|12
|USDJPY
|9
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|EURAUD
|6
|USDCHF
|6
|EURJPY
|5
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|2
|AUDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|2
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|442
|EURUSD
|10
|USDJPY
|16
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|27
|EURAUD
|19
|USDCHF
|24
|EURJPY
|25
|GBPNZD
|1
|NZDCHF
|5
|AUDJPY
|10
|GBPAUD
|10
|GBPCHF
|3
|GBPJPY
|2
|AUDUSD
|-1
|CHFJPY
|4
|EURGBP
|7
|EURCAD
|4
|NZDUSD
|7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|359K
|EURUSD
|1.2K
|USDJPY
|2.2K
|USDCAD
|431
|GBPUSD
|2.8K
|EURAUD
|3.2K
|USDCHF
|1.3K
|EURJPY
|3.8K
|GBPNZD
|562
|NZDCHF
|378
|AUDJPY
|1.5K
|GBPAUD
|1.6K
|GBPCHF
|-300
|GBPJPY
|354
|AUDUSD
|-12
|CHFJPY
|637
|EURGBP
|561
|EURCAD
|492
|NZDUSD
|720
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +65.77 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +40.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 8
|
BidtopiaCapital-Live
|0.00 × 5
|
Lucrorfx-Demo
|0.00 × 2
|
CFI1-Real
|0.00 × 119
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
TitanFX-06
|0.00 × 58
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 34
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 8
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 25
|
XMUK-Real 6
|0.00 × 52
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 10
|
NagaCapitalLtd-Live
|0.00 × 3
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 116
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
JustMarkets-Demo
|0.00 × 10
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 3
|
Monex-Server3
|0.00 × 48
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 50
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 275
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 11
|
LCG-Live1
|0.00 × 5
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 376
|
PacificUnionLLC-Live 3
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 10
İnceleme yok