SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GOLD 386
Anon Thampibal

GOLD 386

Anon Thampibal
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 160%
FBS-Real-9
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 135
Kârla kapanan işlemler:
861 (40.32%)
Zararla kapanan işlemler:
1 274 (59.67%)
En iyi işlem:
1 593.30 USD
En kötü işlem:
-359.88 USD
Brüt kâr:
56 148.51 USD (3 108 945 pips)
Brüt zarar:
-41 580.00 USD (2 190 327 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (1 558.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 884.92 USD (15)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.11%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
74
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.93
Alış işlemleri:
1 278 (59.86%)
Satış işlemleri:
857 (40.14%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
6.82 USD
Ortalama kâr:
65.21 USD
Ortalama zarar:
-32.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-818.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 221.90 USD (15)
Aylık büyüme:
21.67%
Yıllık tahmin:
262.89%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 225.36 USD
Maksimum:
4 967.34 USD (23.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.71% (4 954.76 USD)
Varlığa göre:
5.54% (966.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2135
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 15K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 919K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 593.30 USD
En kötü işlem: -360 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +1 558.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -818.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live02
0.00 × 3
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
AJFFinancialServices-Live
0.00 × 5
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.35 × 23
Exness-Real30
0.38 × 8
ECMarkets-Live02
0.57 × 7
NordFX-Real2
1.29 × 7
VantageInternational-Live 8
1.50 × 14
31 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.03 12:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 15:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 14:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 12:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 08:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 04:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 03:58
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.22 04:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.12 17:37
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.30 20:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLD 386
Ayda 30 USD
160%
0
0
USD
26K
USD
45
100%
2 135
40%
100%
1.35
6.82
USD
23%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.