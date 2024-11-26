- Büyüme
İşlemler:
2 135
Kârla kapanan işlemler:
861 (40.32%)
Zararla kapanan işlemler:
1 274 (59.67%)
En iyi işlem:
1 593.30 USD
En kötü işlem:
-359.88 USD
Brüt kâr:
56 148.51 USD (3 108 945 pips)
Brüt zarar:
-41 580.00 USD (2 190 327 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (1 558.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 884.92 USD (15)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.11%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
74
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.93
Alış işlemleri:
1 278 (59.86%)
Satış işlemleri:
857 (40.14%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
6.82 USD
Ortalama kâr:
65.21 USD
Ortalama zarar:
-32.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-818.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 221.90 USD (15)
Aylık büyüme:
21.67%
Yıllık tahmin:
262.89%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 225.36 USD
Maksimum:
4 967.34 USD (23.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.71% (4 954.76 USD)
Varlığa göre:
5.54% (966.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2135
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|15K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|919K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 593.30 USD
En kötü işlem: -360 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +1 558.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -818.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
AJFFinancialServices-Live
|0.00 × 5
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.35 × 23
|
Exness-Real30
|0.38 × 8
|
ECMarkets-Live02
|0.57 × 7
|
NordFX-Real2
|1.29 × 7
|
VantageInternational-Live 8
|1.50 × 14
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
160%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
45
100%
2 135
40%
100%
1.35
6.82
USD
USD
23%
1:500