İşlemler:
2 145
Kârla kapanan işlemler:
865 (40.32%)
Zararla kapanan işlemler:
1 280 (59.67%)
En iyi işlem:
1 592.28 USD
En kötü işlem:
-360.00 USD
Brüt kâr:
60 253.48 USD (3 041 236 pips)
Brüt zarar:
-42 972.45 USD (2 191 719 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (1 559.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 679.76 USD (15)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.14%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
74
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.51
Alış işlemleri:
1 288 (60.05%)
Satış işlemleri:
857 (39.95%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
8.06 USD
Ortalama kâr:
69.66 USD
Ortalama zarar:
-33.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-471.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 224.62 USD (15)
Aylık büyüme:
22.48%
Yıllık tahmin:
272.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 230.96 USD
Maksimum:
4 918.82 USD (20.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.70% (4 906.38 USD)
Varlığa göre:
5.59% (966.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2145
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|850K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 592.28 USD
En kötü işlem: -360 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +1 559.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -471.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
AJFFinancialServices-Live
|0.00 × 5
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.35 × 23
|
Exness-Real30
|0.38 × 8
|
ECMarkets-Live02
|0.57 × 7
|
NordFX-Real2
|1.29 × 7
|
VantageInternational-Live 8
|1.50 × 14
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
155%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
45
100%
2 145
40%
100%
1.40
8.06
USD
USD
23%
1:500