Anon Thampibal

GOLD 382

Anon Thampibal
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 155%
FBS-Real-9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 145
Kârla kapanan işlemler:
865 (40.32%)
Zararla kapanan işlemler:
1 280 (59.67%)
En iyi işlem:
1 592.28 USD
En kötü işlem:
-360.00 USD
Brüt kâr:
60 253.48 USD (3 041 236 pips)
Brüt zarar:
-42 972.45 USD (2 191 719 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (1 559.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 679.76 USD (15)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.14%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
74
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.51
Alış işlemleri:
1 288 (60.05%)
Satış işlemleri:
857 (39.95%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
8.06 USD
Ortalama kâr:
69.66 USD
Ortalama zarar:
-33.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-471.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 224.62 USD (15)
Aylık büyüme:
22.48%
Yıllık tahmin:
272.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 230.96 USD
Maksimum:
4 918.82 USD (20.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.70% (4 906.38 USD)
Varlığa göre:
5.59% (966.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2145
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 850K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 592.28 USD
En kötü işlem: -360 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +1 559.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -471.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live02
0.00 × 3
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
AJFFinancialServices-Live
0.00 × 5
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.35 × 23
Exness-Real30
0.38 × 8
ECMarkets-Live02
0.57 × 7
NordFX-Real2
1.29 × 7
VantageInternational-Live 8
1.50 × 14
31 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.03 12:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 11:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 09:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 17:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 16:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 03:58
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.22 04:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.12 17:37
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.30 20:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLD 382
Ayda 30 USD
155%
0
0
USD
25K
USD
45
100%
2 145
40%
100%
1.40
8.06
USD
23%
1:500
