Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live02 0.00 × 3 FPMarkets-Live3 0.00 × 1 FBS-Real-5 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 1 GlobalPrime-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real 3 Server 0.00 × 6 ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 1 OctaFX-Real5 0.00 × 2 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live12 0.00 × 1 XMGlobal-Real 32 0.00 × 1 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live15 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 AJFFinancialServices-Live 0.00 × 5 GoMarkets-Real 1 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.35 × 23 Exness-Real30 0.38 × 8 ECMarkets-Live02 0.57 × 7 NordFX-Real2 1.29 × 7 VantageInternational-Live 8 1.50 × 14 31 daha fazla...