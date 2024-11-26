- Büyüme
İşlemler:
1 369
Kârla kapanan işlemler:
533 (38.93%)
Zararla kapanan işlemler:
836 (61.07%)
En iyi işlem:
8 887.43 USD
En kötü işlem:
-2 674.64 USD
Brüt kâr:
253 738.16 USD (910 302 pips)
Brüt zarar:
-246 499.67 USD (794 113 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (3 281.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 927.27 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
99.74%
Maks. mevduat yükü:
49.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.21
Alış işlemleri:
779 (56.90%)
Satış işlemleri:
590 (43.10%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
5.29 USD
Ortalama kâr:
476.06 USD
Ortalama zarar:
-294.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-4 524.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 941.69 USD (11)
Aylık büyüme:
11.50%
Yıllık tahmin:
139.56%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 915.01 USD
Maksimum:
34 893.40 USD (26.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.88% (35 101.58 USD)
Varlığa göre:
2.45% (3 152.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|388
|USDJPY
|232
|XTIUSD
|214
|GBPJPY
|155
|GBPUSD
|101
|EURUSD
|71
|XAGUSD
|62
|NI225
|55
|WS30
|51
|GDAXI
|39
|AUDJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|52K
|USDJPY
|-5.1K
|XTIUSD
|-5.8K
|GBPJPY
|-15K
|GBPUSD
|-5.7K
|EURUSD
|-1.5K
|XAGUSD
|-3.5K
|NI225
|156
|WS30
|-11K
|GDAXI
|3.6K
|AUDJPY
|11
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|173K
|USDJPY
|-15K
|XTIUSD
|-2.6K
|GBPJPY
|-59K
|GBPUSD
|-8.3K
|EURUSD
|-2.4K
|XAGUSD
|-4.5K
|NI225
|1.6K
|WS30
|-2.7K
|GDAXI
|36K
|AUDJPY
|22
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8 887.43 USD
En kötü işlem: -2 675 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +3 281.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 524.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
FXOpen-MT5
|0.60 × 5
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
|1.01 × 140
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 382
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.60 × 5
Darwinex-Live
|1.62 × 2384
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
|2.84 × 25
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
|3.39 × 33
Swissquote-Server
|3.45 × 60
AdmiralMarkets-Live
|3.51 × 295
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.93 × 29
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
