Xiao Xing Shang

Show

Xiao Xing Shang
0 inceleme
Güvenilirlik
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 7%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 369
Kârla kapanan işlemler:
533 (38.93%)
Zararla kapanan işlemler:
836 (61.07%)
En iyi işlem:
8 887.43 USD
En kötü işlem:
-2 674.64 USD
Brüt kâr:
253 738.16 USD (910 302 pips)
Brüt zarar:
-246 499.67 USD (794 113 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (3 281.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 927.27 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
99.74%
Maks. mevduat yükü:
49.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.21
Alış işlemleri:
779 (56.90%)
Satış işlemleri:
590 (43.10%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
5.29 USD
Ortalama kâr:
476.06 USD
Ortalama zarar:
-294.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-4 524.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 941.69 USD (11)
Aylık büyüme:
11.50%
Yıllık tahmin:
139.56%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 915.01 USD
Maksimum:
34 893.40 USD (26.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.88% (35 101.58 USD)
Varlığa göre:
2.45% (3 152.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 388
USDJPY 232
XTIUSD 214
GBPJPY 155
GBPUSD 101
EURUSD 71
XAGUSD 62
NI225 55
WS30 51
GDAXI 39
AUDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 52K
USDJPY -5.1K
XTIUSD -5.8K
GBPJPY -15K
GBPUSD -5.7K
EURUSD -1.5K
XAGUSD -3.5K
NI225 156
WS30 -11K
GDAXI 3.6K
AUDJPY 11
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 173K
USDJPY -15K
XTIUSD -2.6K
GBPJPY -59K
GBPUSD -8.3K
EURUSD -2.4K
XAGUSD -4.5K
NI225 1.6K
WS30 -2.7K
GDAXI 36K
AUDJPY 22
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8 887.43 USD
En kötü işlem: -2 675 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +3 281.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 524.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
1.01 × 140
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.60 × 5
Darwinex-Live
1.62 × 2384
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.84 × 25
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.39 × 33
Swissquote-Server
3.45 × 60
AdmiralMarkets-Live
3.51 × 295
KuberaCapitalMarkets-Server
3.93 × 29
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
14 daha fazla...
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Show
Ayda 999 USD
7%
0
0
USD
107K
USD
44
97%
1 369
38%
100%
1.02
5.29
USD
27%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.