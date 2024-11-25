SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Hyakurai MT4
Akihiro Tanaka

Hyakurai MT4

Akihiro Tanaka
0 inceleme
Güvenilirlik
72 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 15%
TitanFX-06
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
490
Kârla kapanan işlemler:
261 (53.26%)
Zararla kapanan işlemler:
229 (46.73%)
En iyi işlem:
15.65 USD
En kötü işlem:
-9.75 USD
Brüt kâr:
746.82 USD (113 080 pips)
Brüt zarar:
-732.23 USD (107 003 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (38.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.90 USD (10)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
43.68%
Maks. mevduat yükü:
7.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
375 (76.53%)
Satış işlemleri:
115 (23.47%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.03 USD
Ortalama kâr:
2.86 USD
Ortalama zarar:
-3.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-31.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.26 USD (7)
Aylık büyüme:
-1.95%
Yıllık tahmin:
-23.67%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.03 USD
Maksimum:
114.84 USD (60.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.41% (114.67 USD)
Varlığa göre:
18.05% (17.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 490
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 6.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.65 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +38.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-06
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
8.50 × 4
