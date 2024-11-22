SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EURUSD DCA Legend
Damon Cole Mckay

EURUSD DCA Legend

Damon Cole Mckay
0 inceleme
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -34%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 614
Kârla kapanan işlemler:
3 630 (78.67%)
Zararla kapanan işlemler:
984 (21.33%)
En iyi işlem:
7 021.33 CAD
En kötü işlem:
-5 185.99 CAD
Brüt kâr:
165 255.61 CAD (298 452 pips)
Brüt zarar:
-199 182.37 CAD (343 315 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (338.01 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
33 341.50 CAD (16)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
62.60%
Maks. mevduat yükü:
86.13%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
2 455 (53.21%)
Satış işlemleri:
2 159 (46.79%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-7.35 CAD
Ortalama kâr:
45.52 CAD
Ortalama zarar:
-202.42 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
41 (-108 619.21 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-108 619.21 CAD (41)
Aylık büyüme:
-1.57%
Yıllık tahmin:
-19.25%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36 864.68 CAD
Maksimum:
109 128.15 CAD (95.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.08% (109 429.15 CAD)
Varlığa göre:
86.87% (60 103.23 CAD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.r 4536
XAUUSD.r 44
US30 27
XBRUSD 4
NVDA.xnas 2
BTCUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.r -28K
XAUUSD.r 1.8K
US30 -289
XBRUSD 319
NVDA.xnas -8
BTCUSD 11
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.r -41K
XAUUSD.r 8.9K
US30 -27K
XBRUSD 3K
NVDA.xnas 49
BTCUSD 11K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 021.33 CAD
En kötü işlem: -5 186 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 41
Maksimum ardışık kâr: +338.01 CAD
Maksimum ardışık zarar: -108 619.21 CAD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Hourly entry strategy with filtering conditions that determine entry in a Dollar Cost Average strategy. Calculations of all orders collectively in pips decides when to start taking Partial Profits. Take Partials is set to 50% of Volume.
İnceleme yok
2025.09.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 15:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 15:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 18:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 18:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 17:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.13 23:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 16:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 13:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 20:58
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 12:45
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 16:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 08:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
