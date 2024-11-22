- Büyüme
İşlemler:
4 614
Kârla kapanan işlemler:
3 630 (78.67%)
Zararla kapanan işlemler:
984 (21.33%)
En iyi işlem:
7 021.33 CAD
En kötü işlem:
-5 185.99 CAD
Brüt kâr:
165 255.61 CAD (298 452 pips)
Brüt zarar:
-199 182.37 CAD (343 315 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (338.01 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
33 341.50 CAD (16)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
62.60%
Maks. mevduat yükü:
86.13%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
2 455 (53.21%)
Satış işlemleri:
2 159 (46.79%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-7.35 CAD
Ortalama kâr:
45.52 CAD
Ortalama zarar:
-202.42 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
41 (-108 619.21 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-108 619.21 CAD (41)
Aylık büyüme:
-1.57%
Yıllık tahmin:
-19.25%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36 864.68 CAD
Maksimum:
109 128.15 CAD (95.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.08% (109 429.15 CAD)
Varlığa göre:
86.87% (60 103.23 CAD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.r
|4536
|XAUUSD.r
|44
|US30
|27
|XBRUSD
|4
|NVDA.xnas
|2
|BTCUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.r
|-28K
|XAUUSD.r
|1.8K
|US30
|-289
|XBRUSD
|319
|NVDA.xnas
|-8
|BTCUSD
|11
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.r
|-41K
|XAUUSD.r
|8.9K
|US30
|-27K
|XBRUSD
|3K
|NVDA.xnas
|49
|BTCUSD
|11K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7 021.33 CAD
En kötü işlem: -5 186 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 41
Maksimum ardışık kâr: +338.01 CAD
Maksimum ardışık zarar: -108 619.21 CAD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Hourly entry strategy with filtering conditions that determine entry in a Dollar Cost Average strategy. Calculations of all orders collectively in pips decides when to start taking Partial Profits. Take Partials is set to 50% of Volume.
İnceleme yok
