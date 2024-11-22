SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / One percent per day
Yu Fu

One percent per day

Yu Fu
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 407%
Exness-Real2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
676
Kârla kapanan işlemler:
521 (77.07%)
Zararla kapanan işlemler:
155 (22.93%)
En iyi işlem:
76.35 USD
En kötü işlem:
-81.12 USD
Brüt kâr:
3 798.23 USD (13 964 611 pips)
Brüt zarar:
-1 602.35 USD (6 898 327 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (168.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
179.45 USD (27)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
48.33%
Maks. mevduat yükü:
50.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
20.06
Alış işlemleri:
303 (44.82%)
Satış işlemleri:
373 (55.18%)
Kâr faktörü:
2.37
Beklenen getiri:
3.25 USD
Ortalama kâr:
7.29 USD
Ortalama zarar:
-10.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-95.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-109.48 USD (3)
Aylık büyüme:
0.39%
Yıllık tahmin:
4.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
109.48 USD (7.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.43% (79.38 USD)
Varlığa göre:
88.67% (767.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 397
BTCUSDm 279
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 1.6K
BTCUSDm 585
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 1.6M
BTCUSDm 5.5M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +76.35 USD
En kötü işlem: -81 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +168.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -95.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.09.22 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 06:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 00:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 21:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 13:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 08:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 03:07
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 08:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 07:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 19:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 18:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 12:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
