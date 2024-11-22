- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
676
Kârla kapanan işlemler:
521 (77.07%)
Zararla kapanan işlemler:
155 (22.93%)
En iyi işlem:
76.35 USD
En kötü işlem:
-81.12 USD
Brüt kâr:
3 798.23 USD (13 964 611 pips)
Brüt zarar:
-1 602.35 USD (6 898 327 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (168.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
179.45 USD (27)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
48.33%
Maks. mevduat yükü:
50.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
20.06
Alış işlemleri:
303 (44.82%)
Satış işlemleri:
373 (55.18%)
Kâr faktörü:
2.37
Beklenen getiri:
3.25 USD
Ortalama kâr:
7.29 USD
Ortalama zarar:
-10.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-95.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-109.48 USD (3)
Aylık büyüme:
0.39%
Yıllık tahmin:
4.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
109.48 USD (7.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.43% (79.38 USD)
Varlığa göre:
88.67% (767.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|397
|BTCUSDm
|279
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|1.6K
|BTCUSDm
|585
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|1.6M
|BTCUSDm
|5.5M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +76.35 USD
En kötü işlem: -81 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +168.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -95.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
