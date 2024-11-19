- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 298
Kârla kapanan işlemler:
1 676 (72.93%)
Zararla kapanan işlemler:
622 (27.07%)
En iyi işlem:
471.15 USD
En kötü işlem:
-129.05 USD
Brüt kâr:
18 347.16 USD (599 440 pips)
Brüt zarar:
-7 382.41 USD (501 045 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
135 (10 217.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 217.76 USD (135)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
31.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
234
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
4.82
Alış işlemleri:
1 157 (50.35%)
Satış işlemleri:
1 141 (49.65%)
Kâr faktörü:
2.49
Beklenen getiri:
4.77 USD
Ortalama kâr:
10.95 USD
Ortalama zarar:
-11.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-630.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-630.26 USD (24)
Aylık büyüme:
-29.30%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 272.82 USD (16.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.17% (2 270.77 USD)
Varlığa göre:
56.60% (3 424.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1000
|XAUUSD
|589
|EURUSD
|261
|GBPUSD
|118
|EURAUD
|83
|EURCAD
|40
|USDCHF
|39
|USDCAD
|30
|NZDUSD
|19
|NZDCAD
|17
|GBPAUD
|15
|AUDUSD
|14
|EURGBP
|14
|EURNZD
|12
|AUDNZD
|11
|AUDCHF
|8
|GBPNZD
|6
|CADCHF
|5
|NZDCHF
|5
|GBPCAD
|4
|EURJPY
|3
|EURCHF
|2
|GBPCHF
|2
|USDJPY
|1
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|2.2K
|XAUUSD
|-914
|EURUSD
|-496
|GBPUSD
|10K
|EURAUD
|54
|EURCAD
|-333
|USDCHF
|-305
|USDCAD
|54
|NZDUSD
|73
|NZDCAD
|23
|GBPAUD
|-62
|AUDUSD
|42
|EURGBP
|60
|EURNZD
|72
|AUDNZD
|23
|AUDCHF
|30
|GBPNZD
|29
|CADCHF
|21
|NZDCHF
|20
|GBPCAD
|7
|EURJPY
|4
|EURCHF
|8
|GBPCHF
|12
|USDJPY
|3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|146K
|XAUUSD
|-24K
|EURUSD
|-45K
|GBPUSD
|36K
|EURAUD
|5.6K
|EURCAD
|-44K
|USDCHF
|-31K
|USDCAD
|12K
|NZDUSD
|7.4K
|NZDCAD
|4.6K
|GBPAUD
|-5.4K
|AUDUSD
|779
|EURGBP
|5.6K
|EURNZD
|12K
|AUDNZD
|4.3K
|AUDCHF
|2.6K
|GBPNZD
|6K
|CADCHF
|1.8K
|NZDCHF
|1.8K
|GBPCAD
|1K
|EURJPY
|730
|EURCHF
|749
|GBPCHF
|1.1K
|USDJPY
|443
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +471.15 USD
En kötü işlem: -129 USD
Maksimum ardışık kazanç: 135
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +10 217.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -630.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Mtrading-Live
|0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 10
ICMarkets-Live09
|0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live6
|0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
|0.37 × 52
ICMarketsSC-Live05
|0.41 × 151
ICMarketsSC-Live27
|0.49 × 352
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
ICMarketsSC-Live08
|0.63 × 1686
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.67 × 199
VantageFXInternational-Live 6
|0.69 × 13
ICMarketsEU-Live17
|0.74 × 133
ICMarkets-Live12
|0.82 × 92
ICMarkets-Live16
|0.86 × 176
TMGM.TradeMax-Live2
|0.88 × 366
Exness-Real9
|0.94 × 87
ICMarketsSC-Live15
|0.95 × 146
ICMarkets-Live14
|0.95 × 148
ICMarketsSC-Live24
|1.05 × 20688
ICMarketsSC-Live26
|1.05 × 1188
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
57
89%
2 298
72%
100%
2.48
4.77
USD
USD
57%
1:500