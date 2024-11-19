SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Euro Buck
Mahendran Nadarajah

Euro Buck

Mahendran Nadarajah
0 inceleme
57 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -1%
ICMarketsSC-Live24
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 298
Kârla kapanan işlemler:
1 676 (72.93%)
Zararla kapanan işlemler:
622 (27.07%)
En iyi işlem:
471.15 USD
En kötü işlem:
-129.05 USD
Brüt kâr:
18 347.16 USD (599 440 pips)
Brüt zarar:
-7 382.41 USD (501 045 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
135 (10 217.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 217.76 USD (135)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
31.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
234
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
4.82
Alış işlemleri:
1 157 (50.35%)
Satış işlemleri:
1 141 (49.65%)
Kâr faktörü:
2.49
Beklenen getiri:
4.77 USD
Ortalama kâr:
10.95 USD
Ortalama zarar:
-11.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-630.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-630.26 USD (24)
Aylık büyüme:
-29.30%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 272.82 USD (16.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.17% (2 270.77 USD)
Varlığa göre:
56.60% (3 424.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 1000
XAUUSD 589
EURUSD 261
GBPUSD 118
EURAUD 83
EURCAD 40
USDCHF 39
USDCAD 30
NZDUSD 19
NZDCAD 17
GBPAUD 15
AUDUSD 14
EURGBP 14
EURNZD 12
AUDNZD 11
AUDCHF 8
GBPNZD 6
CADCHF 5
NZDCHF 5
GBPCAD 4
EURJPY 3
EURCHF 2
GBPCHF 2
USDJPY 1
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 2.2K
XAUUSD -914
EURUSD -496
GBPUSD 10K
EURAUD 54
EURCAD -333
USDCHF -305
USDCAD 54
NZDUSD 73
NZDCAD 23
GBPAUD -62
AUDUSD 42
EURGBP 60
EURNZD 72
AUDNZD 23
AUDCHF 30
GBPNZD 29
CADCHF 21
NZDCHF 20
GBPCAD 7
EURJPY 4
EURCHF 8
GBPCHF 12
USDJPY 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 146K
XAUUSD -24K
EURUSD -45K
GBPUSD 36K
EURAUD 5.6K
EURCAD -44K
USDCHF -31K
USDCAD 12K
NZDUSD 7.4K
NZDCAD 4.6K
GBPAUD -5.4K
AUDUSD 779
EURGBP 5.6K
EURNZD 12K
AUDNZD 4.3K
AUDCHF 2.6K
GBPNZD 6K
CADCHF 1.8K
NZDCHF 1.8K
GBPCAD 1K
EURJPY 730
EURCHF 749
GBPCHF 1.1K
USDJPY 443
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +471.15 USD
En kötü işlem: -129 USD
Maksimum ardışık kazanç: 135
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +10 217.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -630.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Mtrading-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 10
ICMarkets-Live09
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live6
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.37 × 52
ICMarketsSC-Live05
0.41 × 151
ICMarketsSC-Live27
0.49 × 352
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
ICMarketsSC-Live08
0.63 × 1686
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.67 × 199
VantageFXInternational-Live 6
0.69 × 13
ICMarketsEU-Live17
0.74 × 133
ICMarkets-Live12
0.82 × 92
ICMarkets-Live16
0.86 × 176
TMGM.TradeMax-Live2
0.88 × 366
Exness-Real9
0.94 × 87
ICMarketsSC-Live15
0.95 × 146
ICMarkets-Live14
0.95 × 148
ICMarketsSC-Live24
1.05 × 20688
ICMarketsSC-Live26
1.05 × 1188
194 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.26 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 10:42
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.27% of days out of 394 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 06:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 08:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 17:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 20:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 11:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 10:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.75% of days out of 379 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 07:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 09:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 13:13
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.78% of days out of 335 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 08:28
Share of days for 80% of growth is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Euro Buck
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
4.5K
USD
57
89%
2 298
72%
100%
2.48
4.77
USD
57%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.