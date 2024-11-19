- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
475
Kârla kapanan işlemler:
451 (94.94%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (5.05%)
En iyi işlem:
6.83 EUR
En kötü işlem:
-42.94 EUR
Brüt kâr:
264.71 EUR (40 330 pips)
Brüt zarar:
-199.86 EUR (29 136 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
131 (74.77 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
74.77 EUR (131)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
198.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.98
Alış işlemleri:
226 (47.58%)
Satış işlemleri:
249 (52.42%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
0.14 EUR
Ortalama kâr:
0.59 EUR
Ortalama zarar:
-8.33 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-58.07 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-58.07 EUR (2)
Aylık büyüme:
10.63%
Yıllık tahmin:
132.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
47.34 EUR
Maksimum:
65.91 EUR (66.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.19% (65.91 EUR)
Varlığa göre:
69.88% (84.01 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDJPY#
|246
|USDJPY#
|70
|GBPUSD#
|54
|AUDCAD#
|41
|AUDCHF#
|33
|SGDJPY#
|13
|AUDNZD#
|8
|AUDUSD#
|7
|EURGBP#
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDJPY#
|47
|USDJPY#
|93
|GBPUSD#
|-9
|AUDCAD#
|-20
|AUDCHF#
|7
|SGDJPY#
|-35
|AUDNZD#
|-5
|AUDUSD#
|-4
|EURGBP#
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDJPY#
|6.5K
|USDJPY#
|14K
|GBPUSD#
|-1.3K
|AUDCAD#
|-2.6K
|AUDCHF#
|537
|SGDJPY#
|-4.7K
|AUDNZD#
|-829
|AUDUSD#
|-336
|EURGBP#
|32
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.83 EUR
En kötü işlem: -43 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 131
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +74.77 EUR
Maksimum ardışık zarar: -58.07 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XM.COM-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Anyone can join my Telegram group for more updates about "SignalFaz" and free signals.
Telegram: https://t.me/SignalFaz
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
80%
0
0
USD
USD
146
EUR
EUR
53
0%
475
94%
100%
1.32
0.14
EUR
EUR
70%
1:30