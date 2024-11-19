SinyallerBölümler
Fabio Ziviello

SignalFaz

Fabio Ziviello
0 inceleme
Güvenilirlik
53 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 80%
XM.COM-MT5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
475
Kârla kapanan işlemler:
451 (94.94%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (5.05%)
En iyi işlem:
6.83 EUR
En kötü işlem:
-42.94 EUR
Brüt kâr:
264.71 EUR (40 330 pips)
Brüt zarar:
-199.86 EUR (29 136 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
131 (74.77 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
74.77 EUR (131)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
198.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.98
Alış işlemleri:
226 (47.58%)
Satış işlemleri:
249 (52.42%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
0.14 EUR
Ortalama kâr:
0.59 EUR
Ortalama zarar:
-8.33 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-58.07 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-58.07 EUR (2)
Aylık büyüme:
10.63%
Yıllık tahmin:
132.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
47.34 EUR
Maksimum:
65.91 EUR (66.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.19% (65.91 EUR)
Varlığa göre:
69.88% (84.01 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDJPY# 246
USDJPY# 70
GBPUSD# 54
AUDCAD# 41
AUDCHF# 33
SGDJPY# 13
AUDNZD# 8
AUDUSD# 7
EURGBP# 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDJPY# 47
USDJPY# 93
GBPUSD# -9
AUDCAD# -20
AUDCHF# 7
SGDJPY# -35
AUDNZD# -5
AUDUSD# -4
EURGBP# 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDJPY# 6.5K
USDJPY# 14K
GBPUSD# -1.3K
AUDCAD# -2.6K
AUDCHF# 537
SGDJPY# -4.7K
AUDNZD# -829
AUDUSD# -336
EURGBP# 32
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.83 EUR
En kötü işlem: -43 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 131
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +74.77 EUR
Maksimum ardışık zarar: -58.07 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XM.COM-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Anyone can join my Telegram group for more updates about "SignalFaz" and free signals.

Telegram: https://t.me/SignalFaz


İnceleme yok
2025.08.21 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 01:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 21:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 12:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 11:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 05:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 17:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 15:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 14:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 13:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 12:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 01:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
