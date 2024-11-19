SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Maxagf scalper FBS5
Pedro Maniglia

Maxagf scalper FBS5

Pedro Maniglia
0 inceleme
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -68%
FBS-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
413
Kârla kapanan işlemler:
286 (69.24%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (30.75%)
En iyi işlem:
111.50 USD
En kötü işlem:
-440.00 USD
Brüt kâr:
4 645.77 USD (24 027 pips)
Brüt zarar:
-5 616.69 USD (32 411 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (88.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
426.50 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
38.67%
Maks. mevduat yükü:
75.19%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.58
Alış işlemleri:
201 (48.67%)
Satış işlemleri:
212 (51.33%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-2.35 USD
Ortalama kâr:
16.24 USD
Ortalama zarar:
-44.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-310.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-820.00 USD (3)
Aylık büyüme:
-1.39%
Yıllık tahmin:
-16.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 330.54 USD
Maksimum:
1 682.30 USD (335.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.02% (1 675.83 USD)
Varlığa göre:
68.19% (431.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 407
XAUUSD 5
GBPUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -1K
XAUUSD 52
GBPUSD -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -9.4K
XAUUSD 1K
GBPUSD -39
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +111.50 USD
En kötü işlem: -440 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +88.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -310.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 5
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
CudraniaCapital-Real
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 3
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 2
Garnet-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
ForexTime-MT5
0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
LandFX-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
EightcapGlobal-Live
0.00 × 7
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 2
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
272 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 10:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 05:00
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 05:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 23:20
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 22:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 14:58
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 13:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 12:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 03:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 17:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 14:14
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 08:58
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 07:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 05:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Maxagf scalper FBS5
Ayda 100 USD
-68%
0
0
USD
456
USD
51
0%
413
69%
39%
0.82
-2.35
USD
85%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.