İşlemler:
413
Kârla kapanan işlemler:
286 (69.24%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (30.75%)
En iyi işlem:
111.50 USD
En kötü işlem:
-440.00 USD
Brüt kâr:
4 645.77 USD (24 027 pips)
Brüt zarar:
-5 616.69 USD (32 411 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (88.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
426.50 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
38.67%
Maks. mevduat yükü:
75.19%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.58
Alış işlemleri:
201 (48.67%)
Satış işlemleri:
212 (51.33%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-2.35 USD
Ortalama kâr:
16.24 USD
Ortalama zarar:
-44.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-310.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-820.00 USD (3)
Aylık büyüme:
-1.39%
Yıllık tahmin:
-16.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 330.54 USD
Maksimum:
1 682.30 USD (335.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.02% (1 675.83 USD)
Varlığa göre:
68.19% (431.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|407
|XAUUSD
|5
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-1K
|XAUUSD
|52
|GBPUSD
|-2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-9.4K
|XAUUSD
|1K
|GBPUSD
|-39
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +111.50 USD
En kötü işlem: -440 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +88.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -310.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 5
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 2
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 7
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 2
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
-68%
0
0
USD
USD
456
USD
USD
51
0%
413
69%
39%
0.82
-2.35
USD
USD
85%
1:500