Fuguang Liu

Goldfish that can swim

Fuguang Liu
0 inceleme
49 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -4%
GMI-Live03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
704
Kârla kapanan işlemler:
512 (72.72%)
Zararla kapanan işlemler:
192 (27.27%)
En iyi işlem:
177.60 USD
En kötü işlem:
-221.10 USD
Brüt kâr:
10 048.16 USD (104 460 pips)
Brüt zarar:
-9 495.94 USD (99 189 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (566.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
566.44 USD (23)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
8.98%
Maks. mevduat yükü:
11.65%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
0.84
Alış işlemleri:
196 (27.84%)
Satış işlemleri:
508 (72.16%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
19.63 USD
Ortalama zarar:
-49.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-167.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-427.02 USD (2)
Aylık büyüme:
-31.60%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
659.40 USD (15.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.92% (659.40 USD)
Varlığa göre:
13.38% (201.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 701
EURJPY 1
USDJPY 1
NZDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 591
EURJPY -56
USDJPY 18
NZDUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.4K
EURJPY -176
USDJPY 55
NZDUSD -17
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +177.60 USD
En kötü işlem: -221 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +566.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -167.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GMI-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07
0.00 × 3
GMI-Live03
4.02 × 526
UKYFGJ-Primary
4.40 × 77
FBS-Real-7
8.00 × 1
FirstIndex-Server
10.22 × 23
USGFX-Live2
11.39 × 1027
【Trend bükülme noktası yakalama】 İşlem bazında, tek bir düğüm, bileşik faiz büyümesi ve zararı durdur ile kontrol edilebilir risk
İnceleme yok
2025.09.22 03:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 12:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.17 09:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 03:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 11:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.03 15:04
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.85% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.14 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.13 16:14
No swaps are charged
2025.01.13 16:14
No swaps are charged
2025.01.13 15:51
No swaps are charged on the signal account
2025.01.12 14:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.01 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.02 17:40
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 13:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.14 21:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
