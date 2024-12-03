- Büyüme
İşlemler:
569
Kârla kapanan işlemler:
568 (99.82%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.18%)
En iyi işlem:
28.17 USD
En kötü işlem:
-0.06 USD
Brüt kâr:
1 792.44 USD (309 980 pips)
Brüt zarar:
-0.06 USD (15 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
543 (1 742.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 742.51 USD (543)
Sharpe oranı:
0.84
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
29873.00
Alış işlemleri:
17 (2.99%)
Satış işlemleri:
552 (97.01%)
Kâr faktörü:
29874.00
Beklenen getiri:
3.15 USD
Ortalama kâr:
3.16 USD
Ortalama zarar:
-0.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.06 USD (1)
Aylık büyüme:
3.89%
Yıllık tahmin:
50.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.06 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.01% (0.06 USD)
Varlığa göre:
68.11% (1 453.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|Bra50
|569
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Bra50
|1.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Bra50
|310K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.17 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 543
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 742.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
i like the strategy. The trader knows what he does and has a system/discipline around it. Mostly shorts the Bovespa index to gain swap fees and when positions on profits he periodially closes the positions with profit. Leverage and risk employed is small. That allows the trader to have close to 100% win ratio but without risking the funds that much! Is a good strategy to add in our portfolios to diversify.