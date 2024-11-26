SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Recovery 20K
Martinus Dharmaraditya

Recovery 20K

Martinus Dharmaraditya
0 inceleme
132 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -40%
MaxrichGroup-Real
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
15 134
Kârla kapanan işlemler:
9 839 (65.01%)
Zararla kapanan işlemler:
5 295 (34.99%)
En iyi işlem:
492.49 USD
En kötü işlem:
-528.60 USD
Brüt kâr:
74 542.74 USD (1 754 827 pips)
Brüt zarar:
-69 978.78 USD (1 930 910 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (1 677.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 610.06 USD (21)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
67.45%
Maks. mevduat yükü:
294.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.25
Alış işlemleri:
7 496 (49.53%)
Satış işlemleri:
7 638 (50.47%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
7.58 USD
Ortalama zarar:
-13.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
101 (-17 310.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17 310.21 USD (101)
Aylık büyüme:
-3.40%
Yıllık tahmin:
-41.21%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
49.11 USD
Maksimum:
18 325.08 USD (44.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.19% (18 325.08 USD)
Varlığa göre:
79.31% (16 793.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 8955
XAUUSD 5620
GBPUSD 231
EURUSD 64
AUDJPY 54
USDJPY 39
EURGBP 38
EURAUD 35
GBPJPY 35
GBPAUD 28
AUDUSD 24
CHFJPY 9
CADJPY 1
NZDJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY -3.1K
XAUUSD 8.2K
GBPUSD 282
EURUSD 208
AUDJPY -68
USDJPY 97
EURGBP -405
EURAUD 55
GBPJPY -552
GBPAUD 22
AUDUSD 44
CHFJPY -307
CADJPY 64
NZDJPY 63
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY -210K
XAUUSD 109K
GBPUSD -38K
EURUSD -245
AUDJPY -7.5K
USDJPY 1.9K
EURGBP -4.8K
EURAUD -1.1K
GBPJPY -7.8K
GBPAUD -6.2K
AUDUSD -763
CHFJPY -8K
CADJPY 1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +492.49 USD
En kötü işlem: -529 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 101
Maksimum ardışık kâr: +1 677.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -17 310.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
311 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
EA Perwira 2.0 EJ M5 MaxrichGroup
İnceleme yok
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 11:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 02:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 13:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 02:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.30 12:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 02:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 01:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.22 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 03:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.12 15:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 09:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 01:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 15:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 11:27
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 09:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 08:13
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 08:13
A large drawdown may occur on the account again
2024.12.09 19:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Recovery 20K
Ayda 30 USD
-40%
0
0
USD
2.9K
USD
132
97%
15 134
65%
67%
1.06
0.30
USD
86%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.