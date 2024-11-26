Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 4 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 2 FXNet-Real 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 GhanaFX-Main 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 1 QTrade-Classic Server 0.00 × 1 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 2 FXTG-Main Server 1 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 3 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 Deltastock-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 Exness-Real29 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 MetasGroup-Live 0.00 × 2 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 QTrade-Server 0.00 × 2 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 PreciseFX-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live03 0.00 × 2 AM-UK-Live 0.00 × 2 Alpari-PRO 0.00 × 1 ACCORDUS-Server 0.00 × 1 311 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya