İşlemler:
15 134
Kârla kapanan işlemler:
9 839 (65.01%)
Zararla kapanan işlemler:
5 295 (34.99%)
En iyi işlem:
492.49 USD
En kötü işlem:
-528.60 USD
Brüt kâr:
74 542.74 USD (1 754 827 pips)
Brüt zarar:
-69 978.78 USD (1 930 910 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (1 677.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 610.06 USD (21)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
67.45%
Maks. mevduat yükü:
294.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.25
Alış işlemleri:
7 496 (49.53%)
Satış işlemleri:
7 638 (50.47%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
7.58 USD
Ortalama zarar:
-13.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
101 (-17 310.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17 310.21 USD (101)
Aylık büyüme:
-3.40%
Yıllık tahmin:
-41.21%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
49.11 USD
Maksimum:
18 325.08 USD (44.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.19% (18 325.08 USD)
Varlığa göre:
79.31% (16 793.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|8955
|XAUUSD
|5620
|GBPUSD
|231
|EURUSD
|64
|AUDJPY
|54
|USDJPY
|39
|EURGBP
|38
|EURAUD
|35
|GBPJPY
|35
|GBPAUD
|28
|AUDUSD
|24
|CHFJPY
|9
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|-3.1K
|XAUUSD
|8.2K
|GBPUSD
|282
|EURUSD
|208
|AUDJPY
|-68
|USDJPY
|97
|EURGBP
|-405
|EURAUD
|55
|GBPJPY
|-552
|GBPAUD
|22
|AUDUSD
|44
|CHFJPY
|-307
|CADJPY
|64
|NZDJPY
|63
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|-210K
|XAUUSD
|109K
|GBPUSD
|-38K
|EURUSD
|-245
|AUDJPY
|-7.5K
|USDJPY
|1.9K
|EURGBP
|-4.8K
|EURAUD
|-1.1K
|GBPJPY
|-7.8K
|GBPAUD
|-6.2K
|AUDUSD
|-763
|CHFJPY
|-8K
|CADJPY
|1K
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +492.49 USD
En kötü işlem: -529 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 101
Maksimum ardışık kâr: +1 677.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -17 310.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
EA Perwira 2.0 EJ M5 MaxrichGroup
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-40%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
132
97%
15 134
65%
67%
1.06
0.30
USD
USD
86%
1:50