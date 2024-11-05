Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07 0.00 × 6 VantageInternational-Live 18 0.00 × 1 SigmaPrimary-Real 0.00 × 3 OxSecurities-Live 0.00 × 1 GoMarkets-Real 1 0.00 × 3 ICMarkets-Live23 0.33 × 18 ICMarketsSC-Live25 0.33 × 3 ICMarkets-Live22 0.40 × 156 ICMarketsSC-Live26 0.50 × 162 GlobalPrime-Live 0.67 × 6 ICMarketsSC-Live20 0.75 × 4 LQD1-Live01 0.75 × 4 ICMarketsSC-Live07 0.78 × 114 ICMarketsSC-Live32 0.80 × 689 ICMarketsSC-Live22 0.82 × 905 ICMarketsSC-Live09 0.83 × 143 ICMarketsSC-Live23 0.92 × 180 EightcapLtd-Real-4 0.98 × 50 BlackBullMarkets-Live 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live14 1.08 × 1418 ICMarkets-Live24 1.13 × 113 ICMarkets-Live18 1.17 × 36 Pepperstone-Edge07 1.18 × 17 ICMarketsSC-Live27 1.24 × 770 ICMarketsSC-Live16 1.26 × 1746 81 daha fazla...