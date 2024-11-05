- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
333
Kârla kapanan işlemler:
186 (55.85%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (44.14%)
En iyi işlem:
220.32 USD
En kötü işlem:
-227.92 USD
Brüt kâr:
3 815.27 USD (69 730 pips)
Brüt zarar:
-4 825.56 USD (70 265 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (315.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
315.06 USD (15)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
58.11%
Maks. mevduat yükü:
14.14%
En son işlem:
18 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.84
Alış işlemleri:
215 (64.56%)
Satış işlemleri:
118 (35.44%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-3.03 USD
Ortalama kâr:
20.51 USD
Ortalama zarar:
-32.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-533.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-549.38 USD (8)
Aylık büyüme:
-15.95%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 010.29 USD
Maksimum:
1 208.20 USD (37.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.78% (1 208.20 USD)
Varlığa göre:
16.36% (390.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|153
|EURGBP
|52
|USDCAD
|31
|AUDUSD
|28
|XAUUSD
|26
|GBPUSD
|22
|GBPAUD
|14
|AUDCAD
|6
|AUDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|299
|EURGBP
|-59
|USDCAD
|-88
|AUDUSD
|-349
|XAUUSD
|-477
|GBPUSD
|101
|GBPAUD
|-64
|AUDCAD
|-372
|AUDJPY
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|5.6K
|EURGBP
|-1.4K
|USDCAD
|982
|AUDUSD
|-5.6K
|XAUUSD
|-3K
|GBPUSD
|927
|GBPAUD
|5.2K
|AUDCAD
|-3.1K
|AUDJPY
|-27
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +220.32 USD
En kötü işlem: -228 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +315.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -533.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
SigmaPrimary-Real
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live25
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live22
|0.40 × 156
|
ICMarketsSC-Live26
|0.50 × 162
|
GlobalPrime-Live
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 4
|
LQD1-Live01
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live07
|0.78 × 114
|
ICMarketsSC-Live32
|0.80 × 689
|
ICMarketsSC-Live22
|0.82 × 905
|
ICMarketsSC-Live09
|0.83 × 143
|
ICMarketsSC-Live23
|0.92 × 180
|
EightcapLtd-Real-4
|0.98 × 50
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|1.08 × 1418
|
ICMarkets-Live24
|1.13 × 113
|
ICMarkets-Live18
|1.17 × 36
|
Pepperstone-Edge07
|1.18 × 17
|
ICMarketsSC-Live27
|1.24 × 770
|
ICMarketsSC-Live16
|1.26 × 1746
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-34%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
45
100%
333
55%
58%
0.79
-3.03
USD
USD
38%
1:500