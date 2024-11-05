SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / WW R8 Live
Kwok Hung Lai

WW R8 Live

Kwok Hung Lai
0 inceleme
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -34%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
333
Kârla kapanan işlemler:
186 (55.85%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (44.14%)
En iyi işlem:
220.32 USD
En kötü işlem:
-227.92 USD
Brüt kâr:
3 815.27 USD (69 730 pips)
Brüt zarar:
-4 825.56 USD (70 265 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (315.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
315.06 USD (15)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
58.11%
Maks. mevduat yükü:
14.14%
En son işlem:
18 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.84
Alış işlemleri:
215 (64.56%)
Satış işlemleri:
118 (35.44%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-3.03 USD
Ortalama kâr:
20.51 USD
Ortalama zarar:
-32.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-533.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-549.38 USD (8)
Aylık büyüme:
-15.95%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 010.29 USD
Maksimum:
1 208.20 USD (37.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.78% (1 208.20 USD)
Varlığa göre:
16.36% (390.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 153
EURGBP 52
USDCAD 31
AUDUSD 28
XAUUSD 26
GBPUSD 22
GBPAUD 14
AUDCAD 6
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 299
EURGBP -59
USDCAD -88
AUDUSD -349
XAUUSD -477
GBPUSD 101
GBPAUD -64
AUDCAD -372
AUDJPY -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 5.6K
EURGBP -1.4K
USDCAD 982
AUDUSD -5.6K
XAUUSD -3K
GBPUSD 927
GBPAUD 5.2K
AUDCAD -3.1K
AUDJPY -27
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +220.32 USD
En kötü işlem: -228 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +315.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -533.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07
0.00 × 6
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
SigmaPrimary-Real
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live25
0.33 × 3
ICMarkets-Live22
0.40 × 156
ICMarketsSC-Live26
0.50 × 162
GlobalPrime-Live
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4
LQD1-Live01
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live07
0.78 × 114
ICMarketsSC-Live32
0.80 × 689
ICMarketsSC-Live22
0.82 × 905
ICMarketsSC-Live09
0.83 × 143
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 180
EightcapLtd-Real-4
0.98 × 50
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
1.08 × 1418
ICMarkets-Live24
1.13 × 113
ICMarkets-Live18
1.17 × 36
Pepperstone-Edge07
1.18 × 17
ICMarketsSC-Live27
1.24 × 770
ICMarketsSC-Live16
1.26 × 1746
81 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.03 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 05:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 19:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.24 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged on the signal account
2025.04.21 05:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 05:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.28 00:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 09:05
No swaps are charged
2025.03.27 09:05
No swaps are charged
2025.03.27 08:01
No swaps are charged
2025.03.27 08:01
No swaps are charged
2025.03.26 12:37
No swaps are charged on the signal account
