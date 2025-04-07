- Büyüme
İşlemler:
8 445
Kârla kapanan işlemler:
6 521 (77.21%)
Zararla kapanan işlemler:
1 924 (22.78%)
En iyi işlem:
435.69 USD
En kötü işlem:
-172.93 USD
Brüt kâr:
18 220.99 USD (874 915 pips)
Brüt zarar:
-7 905.98 USD (510 531 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
74 (52.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
578.12 USD (2)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
91.96%
Maks. mevduat yükü:
14.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
16.46
Alış işlemleri:
2 710 (32.09%)
Satış işlemleri:
5 735 (67.91%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
1.22 USD
Ortalama kâr:
2.79 USD
Ortalama zarar:
-4.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-144.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-455.50 USD (6)
Aylık büyüme:
8.11%
Yıllık tahmin:
99.83%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
626.64 USD (6.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.85% (181.85 USD)
Varlığa göre:
60.73% (6 925.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADf
|5620
|AUDUSDf
|1437
|EURUSDf
|593
|USDCHFf
|479
|GBPUSDf
|101
|AUDNZDf
|77
|GBPNZDf
|58
|NZDCHFf
|48
|NZDCADf
|32
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADf
|7.1K
|AUDUSDf
|1K
|EURUSDf
|1.5K
|USDCHFf
|104
|GBPUSDf
|31
|AUDNZDf
|72
|GBPNZDf
|128
|NZDCHFf
|206
|NZDCADf
|106
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADf
|259K
|AUDUSDf
|52K
|EURUSDf
|37K
|USDCHFf
|-4.1K
|GBPUSDf
|3.1K
|AUDNZDf
|834
|GBPNZDf
|5.7K
|NZDCHFf
|8.1K
|NZDCADf
|2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +435.69 USD
En kötü işlem: -173 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +52.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -144.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Signal uses RuaNinja bot.
Bot is a great combination of RSI, Band, Stock indicators... And special capital management for optimal efficiency.
Mainly trades 2 currency pairs: EURUSD and AUDCAD.
You should copy with an account with EURUSD spread <=12 and AUDCAD spread <=17
Worst response when drawdowns increase due to unexpected developments.
Putting large lots in the opposite direction at the wrong time.
Instrument names mismatched with my broker, so signal copy does not work; otherwise very reliable provider.
Everything is going well !
Such a great trading system with good return and low drawdown. It covered copy fee within 1 month (30usd copy fee vs 100usd profit).
However, at the 2k USD investing, the copy volume was not exactly the same to the original account (run at 6k USD).