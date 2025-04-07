SinyallerBölümler
RuaNinja

4 inceleme
Güvenilirlik
137 hafta
1 / 958 USD
büyüme başlangıcı: 2023 1 931%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8 445
Kârla kapanan işlemler:
6 521 (77.21%)
Zararla kapanan işlemler:
1 924 (22.78%)
En iyi işlem:
435.69 USD
En kötü işlem:
-172.93 USD
Brüt kâr:
18 220.99 USD (874 915 pips)
Brüt zarar:
-7 905.98 USD (510 531 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
74 (52.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
578.12 USD (2)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
91.96%
Maks. mevduat yükü:
14.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
16.46
Alış işlemleri:
2 710 (32.09%)
Satış işlemleri:
5 735 (67.91%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
1.22 USD
Ortalama kâr:
2.79 USD
Ortalama zarar:
-4.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-144.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-455.50 USD (6)
Aylık büyüme:
8.11%
Yıllık tahmin:
99.83%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
626.64 USD (6.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.85% (181.85 USD)
Varlığa göre:
60.73% (6 925.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADf 5620
AUDUSDf 1437
EURUSDf 593
USDCHFf 479
GBPUSDf 101
AUDNZDf 77
GBPNZDf 58
NZDCHFf 48
NZDCADf 32
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADf 7.1K
AUDUSDf 1K
EURUSDf 1.5K
USDCHFf 104
GBPUSDf 31
AUDNZDf 72
GBPNZDf 128
NZDCHFf 206
NZDCADf 106
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADf 259K
AUDUSDf 52K
EURUSDf 37K
USDCHFf -4.1K
GBPUSDf 3.1K
AUDNZDf 834
GBPNZDf 5.7K
NZDCHFf 8.1K
NZDCADf 2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +435.69 USD
En kötü işlem: -173 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +52.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -144.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Signal uses RuaNinja bot. 

Bot is a great combination of RSI, Band, Stock indicators... And special capital management for optimal efficiency.

Mainly trades 2 currency pairs: EURUSD and AUDCAD.
You should copy with an account with EURUSD spread <=12 and AUDCAD spread <=17
Ortalama derecelendirme:
Orion98765
99
Orion98765 2025.04.07 16:12 
 

Worst response when drawdowns increase due to unexpected developments.

Putting large lots in the opposite direction at the wrong time.

pnazarew
81
pnazarew 2025.04.02 13:46   

Instrument names mismatched with my broker, so signal copy does not work; otherwise very reliable provider.

david9965
76
david9965 2025.03.15 18:24 
 

Everything is going well !

duykhanh1407
29
duykhanh1407 2025.03.09 23:27 
 

Such a great trading system with good return and low drawdown. It covered copy fee within 1 month (30usd copy fee vs 100usd profit).

However, at the 2k USD investing, the copy volume was not exactly the same to the original account (run at 6k USD).

2025.07.07 14:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 12:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 08:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
